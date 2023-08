Nuova edizione de Il Collegio. La prima puntata del reality andrà in onda domenica 24 settembre su Rai 2 e su Rai Play. E anche se al momento non si conoscono i nomi di tutti i nuovi collegiali, già da ora sono disponibili i provini più divertenti di alcuni degli aspiranti studenti. Si tratta dei casting in cui i ragazzi rispondono alle domande poste dai selezionatori, inerenti alle materie di studio che verranno affrontate in questa edizione.

In onda anche le Backstories, dei brevi filmati che mostrano chi sono gli effettivi collegiali, offrendo ai telespettatori uno sguardo sulla loro vita precedente al reality show. La scuola è a Lodi e l’anno scolastico è il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

La figlia di Matilde Brandi al Collegio di Rai Due

Al Collegio spuntano sempre più nomi legati a personaggi del mondo dello spettacolo tra i partecipanti al reality di Rai 2. Dopo Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, arriva un’altra figlia vip nel cast del reality show in onda su Rai Due, si tratta di Aurora Costantini, una delle due gemelle di Matilde Brandi nate nel 2006 dalla relazione con Marco Costantini. Matilde Brandi aveva parlato delle sue figlie Aurora e Sofia, anche durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, raccontando di essersi presa una pausa dalla televisione proprio per stare vicino a loro e non lasciarle solo a nonni, papà e tata.

Aurora e Sofia compaiono negli scatti postati dalla madre Matilde Brandi sul suo profilo Instagram, con la quale condividono momenti della loro vita insieme. Matilde Brandi è stata lasciata dal compagno, il commercialista romano Marco Costantini, appena uscita dal Grande Fratello Vip: “Quando sono uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

“Quello che mi dispiace di più -è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento è sparito, non lo vedo da tre mesi”, aveva raccontato in lacrime a Verissimo Matilde Brandi.