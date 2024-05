L’ultima puntata di Affari tuoi andata in onda ieri sera su Rai Uno ha provocato un vero e proprio polverone sui social. Tanti telespettatori hanno notato infatti un particolare che ha suscitato sospetti. Se ne è discusso a lungo anche dopo la fine della trasmissione. Le teorie che circolano sul web a questo proposito sono diverse.

Da segnalare intanto che ieri sera per la prima volta Amadeus ha fatto cenno al fatto che ormai per lui sono gli ultimi giorni in Rai prima del passaggio al Nove: “Siamo giunti quasi alla fine di questa avventura”, ha detto il conduttore. Una frase che ha gettato un po’ nello sconforto il pubblico che da anni segue la trasmissione. Al momento non si conoscere il nome del sostituito. Ma in tanti attendono con trepidazione questo decisione.

Affari tuoi, il concorrente Roberto sciocca tutti: “Mi hanno detto di non aprire quel pacco”

Ma torniamo alla puntata. Il “pacchista” della serata era un concorrente giovanissimo: Jacopo dalla provincia di Milano. Ad accompagnarlo il papà, Roberto. La partita di Jacopo contro il dottore inizia abbastanza bene. Infatti riesce a fare fuori uno dopo l’altro diversi pacchi blu, quelli che contengono le somme più basse, come sanno bene i telespettatori. A quel punto però interviene il dottore che cerca con i suoi mezzi di insinuare il dubbio nella mente del giocatore.

Sono due le offerte per Jacopo, si parte da una proposta 28 mila euro che viene rifiutata. Il dottore a quel punto alza la posta in palio e propone a Jacopo la somma di 45 mila euro. Una somma abbastanza alta davanti alla quale padre e figlio iniziano a discutere: il primo è per accettare l’offerta del dottore, il secondo invece è per rifiutarla.

Alla fine a prevalere è la volontà di Roberto, si va avanti quindi fino alla fine della puntata con la sensazione che il giovane concorrente voglia arrivare fino in fondo ed aprire quindi il proprio pacco. Poi però succede qualcosa che cambia le carte in tavola. Infatti Roberto che prima non voleva sentir parlare di offerte, davanti a una nuova offerta da 65mila euro, decide di accettare.

La partita quindi finsice lì. Ma è quello che è successo dopo che ha scatenato le polemiche e i sospetti. Si scopre infatti che così nel pacco numero 2 che Roberto teneva tra le mani ci sono 15.000 euro mentre nel pacco numero 10, l’unico rimasto in gioco, si nascondevano 200.000 euro. Roberto ha rivelato che sua madre gli aveva consigliato di non aprire mai il pacco dieci.

la felicità di amadeus di urlare finalmente SOLDI SICURI#affarituoi pic.twitter.com/wtsyTNIHET — giulia (@chairiflettuto) May 28, 2024

E proprio sulla ritardata apertura di questo pacco, si sono scatenati i complottisti su X: “Anche stasera il buonsenso e la statistica sono stati fatti fuori, non ci sono parole. Giusto giusto il pacco 10 che molti gli hanno detto di non aprire assolutamente… ma ci credete ancora? Ahahahah”.