Affari tuoi, una gran bella notizia per il pubblico. Ma fuori Flavio Insinna, arriva un conduttore top

Una bella notizia per tutti i fan di Affari Tuoi. Come anticipato da TVblog.it, una nuova edizione è alle porte. Andato in onda dal 2003 al 2017, tornerà a intrattenere il pubblico nel 2022. Da quello che si sa, il nuovo format però non andrà in onda nella classifica fascia preserale, ma il sabato in prima serata, proprio come avvenuto lo scorso anno con la conduzione di Carlo Conti. Ma c’è un piccolo cambiamento, al suo posto ci sarà un altro conduttore. Parliamo di colui che sta praticamente lavorando più di chiunque altro.

Parliamo di Amadeus che debutterà nelle vesti di padrone di casa nel sabato successivo alla serata conclusiva del Festival, il 12 febbraio 2022. Da quello si sa, probabilmente alcuni dei concorrenti saranno proprio i reduci di Sanremo stesso. Come è già accaduto, Affari tuoi, metterà al centro delle famiglie, al momento protagoniste delle puntate natalizie dei “Soliti Ignoti”, altro programma di grande successo targato Rai attualmente condotto da Amadeus.

Affari Tuoi ha debuttato nel 2003 condotto da Paolo Bonolis. Negli anni sono molti i presentatori che si sono avvicendati al timone dello show: Flavio Insinna, Max Giusti, Antonella Clerici, Carlo Conti. Ma stavolta il compito è stato affidato direttamente ad Amadeus.C’è da dire che il 59enne sta vivendo un periodo magico, dal punto di vista lavorativo.





Tra l’altro, lo stesso Amadeus, che a breve vedremo impegnato ad Affari Tuoi, è considerato il fautore della grande ascesa del Festival di Sanremo: da quando, nel 2020, ne ha preso le redini la competizione canora ha avuto grandissimo successo, riuscendosi ad avvicinare moltissimo ai giovani e non venendo più snobbata dai cantanti più in voga come avvenuto negli anni precedenti.

Non solo Affari tuoi, tra l’altro. Proprio in questo periodo, Amadeus è reduce dalla serata conclusiva di “Sanremo Giovani”, competizione satellite del Festival che ha visto trionfare Yuman, Tananai e Matteo Romano, i cantanti emergenti che andranno ad affiancare i Big sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio 2022. Insomma, per Amadeus non potrebbe girare meglio… e adesso anche Affari Tuoi.