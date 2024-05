Affari Tuoi, disastro durante l’ultima puntata. Il pubblico di Rai 1 è abituato a vedere situazioni ‘estreme’ nel gioco dei pacchi che regala sempre tante emozioni. Spesso i concorrenti diventano, loro malgrado, protagonisti di scene che restano impresse nella memoria dei telespettatori. E sui socila fioccano commenti di ogni genere, così come accaduto proprio ieri, mercoledì 29 maggio.

Stavolta al cospetto di Amadeus c’è Nicola, di San Giorgio del Sannio, provincia di Benevento. Al suo fianco c’è la moglie Anna, i due sono sposati da 10 anni e lavorano entrambi in banca. La partita non inizia bene per loro, ai primi 4 tiri partono subito i 200mila euro, i 30mila, il pacco da 5mila che Amadeus considera “arancione” e i 50mila. e col Trentino Alto-Adige se ne vanno i 100 euro.

Nicola ricorda il padre, poi il disastro e il caos social

Durante il gioco c’è spazio anche per un momento commovente, quando Nicola ricorda il padre: “Forse qui doveva esserci un’altra persona. Tanti anni fa mio padre fece il provino, prima che venisse a mancare, e il telefono non ha mai più squillato. Quando mi hanno chiamato, l’ho detto a mamma e il primo pensiero è andato a lui. Lui era un faro, il nostro punto di riferimento. Però dietro ogni faro c’è quell’angolo di buio, e soltanto quando la luce si spegne, si accende quell’angolo e scopri persone, come mia madre, che è una roccia. Lei mi ha detto di venire qui, mi ha detto ‘Avrei visto papà lì, ma vedrò te’”. Poi il concorrente ha rifiutato l’offerta di 24mila euro del dottore”.

Escono i 75mila e restano tre pacchi rossi da 10mila, 20mila e 300mila euro da una parte e tre pacchi blu ancora da aprire dall’altra. Il dottore torna alla carica offrendo 19mila e poi 20mila. Stavolta Nicola accetta, ma la moglie ha intuito che loro già avevano un premio super e cerca di fargli cambiare idea: “Nicola ascolta, sono lì, li abbiamo noi…”. Lui non ne vuole sapere e prende i 20mila. Ma nel pacco 7 c’erano 300mila euro e loro restano di sasso.

Nicola aveva paura di doverli dividere con parenti ed amici. Ha risolto il problema alla radice: dopo questa freddura ed appena 20000€ portati a casa, nessuno gli chiederà nemmeno un caffè da offrirgli. #affarituoi — Massimo Biscardi ✊✊🇵🇸🇵🇸🇨🇺🇨🇺🌈🌈🐻🐻 (@massibisca) May 29, 2024

Caro Nicola solo chi ha coraggio arriva fino in fondo,se vuoi vincere dovevi giocartela,se fossi la moglie glie lo rinfaccerei a vita#Affarituoi — Francesco Boccia (@Fraboccia76) May 29, 2024

Mammamia che pollo l'impiegato di banca Nicola, faceva tutto il ducetto, chissà chi si credeva di essere… #affarituoi pic.twitter.com/nzRmxEch8H — La Gufa (@TheFiXXXer) May 29, 2024

Sui social diluvio di critiche: “Ma in che senso con 10k da una parte e 300k dall’altra accetti 20k?” e “Se lo merita, prima non mi cambiano la vita, poi non voglio tornare senza niente a casa. Questo è il risultato”, “Nel cu*o l’ha preso, nel cu*o. Se non sapete giocare non andate lì” e “Il banchiere non ha saputo giocare e Lupo ha la credibilità di Pulcinella”. E ancora: “Nicola aveva paura di doverli dividere con parenti ed amici. Ha risolto il problema alla radice: dopo questa freddura ed appena 20mila € portati a casa, nessuno gli chiederà nemmeno un caffè da offrirgli”.

Sono tutti d’accordo, Nicola ha giocato male: “Però lui un po’ fesso è stato… Cioè 1 su 7 di beccare i 300k…avevi un tiro, manco a tirar su l’offerta…per 20k in gettoni d’oro, quindi 15k circa. Due banchieri, ma dai… ‘Ricordo Tizio, Caio senza niente’. Meglio andare via senza niente che così”. C’è anche chi ironizza: “Questi lo ritroveremo a C’è posta per te… e lei chiuderà la busta”.

