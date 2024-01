Il primo dell’anno comincia con un grosso colpo di scena ad Affari Tuoi. Il primo gennaio 2024 è infatti andato in onda un momento memorabile per il programma condotto da Amadeus e anche un record: sul finire della puntata gli autori gli hanno fatto sapere che era la prima volta che succedeva una cosa del genere. Ma andiamo con ordine. A giocarsi la possibilità di portare a casa un bel bottino tocca a Massimo, il concorrente proveniente da Castellina in Chianti e accompagnato dalle figlie.

Massimo va spedito, rifiuta le offere del dottore ma accetta un cambio. Cambio fatale, perché perde il pacco da ben 200mila euro. Non si dà per vinto e la puntata che lo vede protagonista viene segnata da una serie di eventi per cui alla fine diventa commentatissima sui social. Un assegno dopo l’altro viene fatto a pezzi, anche quello da 36mila euro da parte del dottore di Affari Tuoi.

Affari tuoi, colpo di scena nella prima puntata del 2024

Ma l’offerta più ghiotta che Massimo non si sente di accettare è quella dei 72mila euro, quando è a un passo dal fare il colpaccio da 300mila euro, la cifra più alta da quando Amadeus è alla conduzione del gioco di Rai Uno, sottolinea. E anche: “Che coraggio, complimenti”, riferendosi al concorrente.

Coraggio che però non viene premiato perché nel pacco numero 12 non ci sono 300mila ma 0 euro. Insomma, Massimo perde tutto e il pubblico si scatena su X. “Vorrei dire ad Amadeus che questo ha rifiutato 72mila euro come se fossero 200 euro quindi il suo non è coraggio ma sta semplicemente già schiattato di soldi (beato lui)” e “Apprezzo lo spirito di gioco e il coraggio..ma se sei uno che c ha bisogno (vedi tanti giocatori precedenti) col piffero che rifiuti 72 mila euro…”,si legge.

aveva 200.000€, ha cambiato il pacco per andare a prendersi quello contenente 0€ e ha rifiutato 72.000€



SONO UN ATTIMO SCONVOLTA#affarituoi pic.twitter.com/YzClXsUUG9 — ele; (@bluesuol) January 1, 2024

#affarituoi

Ma io dico: un conto è avere 30.000 e 300.000 e decidere di rifiutare 100.000, visto che almeno 30.000 li hai sicuri. Rifiutare 72.000 con il 50% di probabilità di prendere 0 non è essere coraggiosi, è essere folli e basta — Mattia Cacciagrano (@MattiaCacciagr1) January 1, 2024

Ancora: “Perdonatemi, arrivare fino in fondo non è coraggio, è l’aver bisogno o meno. Perché io potrei pure metterci tutto il coraggio del mondo di fronte alla sorte, ma se mi offrono 72mila euro sicuri, con il bisogno che ho (e che hanno tanti altri), non posso rifiutare“, “Oltre al coraggio a me sembra che in questo salga la ludopatia. Se rifiuti 72mila, o non ti servono quei soldi o sei fuori di melone“ e “Ma basta con ‘sto coraggio. Il coraggio è una cosa seria, questa è semplice avidità“.