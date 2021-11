“Pronto a tornare in tv”. Bomba su Adriano Celentano: qualcosa di molto importante bolle in pentola

Adriano Celentano torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi l’ex molleggiato si era scagliato con toni durissimi contro talk show e conduttori tv. La bordata era arrivata dalla sua pagina Instagram con un messaggio messo nero su bianco che rende ogni fraintendimento impossibile. Nel mirino di Celentano due cose: la pandemia e la gestione delle ospitate dei virologi. “I veri responsabili di questo grave innesto che sta mettendo a dura prova la pazienza degli italiani, sono i Conduttori”.



“Andrebbero licenziati – tutti in tronco aggiunge Adriano Celentano– sia maschi che femmine. Non ci vuole tanto per capire che sono proprio loro i maggiori responsabili di tutto questo odio che invade le strade”. Insomma da dire il cantante ne ha molte e presto potrebbe tornate in tv. Lo ha confessato la moglie Claudia Mori a margine della presentazione del nuovo capitolo della collaborazione tra Mina e Celentano, The Complete Recordings in uscita il 26 novembre.



“Qualcosa bolle in pentola, ma Adriano Celentano non mi dice niente. È da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer” ha detto Mori. Celentano avrebbe quindi in mente un nuovo progetto per la televisione. “Dipende se glielo faranno fare. Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, – ha aggiunto – in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla. Artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai”.







Poi la moglie di Adriano Celentano ha detto: “La Sony, racconta Pani voleva un album che celebrasse le canzoni cantate in duetto, ovvero quelle proposte nei dischi “Minacelentano” del 98 e Le migliori del 2016”. Mina-Celentano, con le facci di Paperina-Mina e Paperino-Celentano è stato uno di più grandi successi di vendite della storia italiana.



Nato a Milano il 6 gennaio 1938 sotto il segno del Capricorno, Adriano Celentano è un personaggio unico nella storia della musica e dello spettacolo italiano, cantautore, attore, showman, regista, sceneggiatore, ma anche apprezzato autore televisivo.