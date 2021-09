Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le opinioniste del GF Vip 6. Conduttrice ed ex gieffina la prima, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis la seconda, sono due donne molto diverse ma in queste settimane, prima che il reality di Alfonso Signorini iniziasse, hanno sottolineato più volte che tra loro non c’è rivalità ma tanta stima, provando a mettere a tacere voci che le volevano rivali. Non si è parlato d’altro in effetti.

Giuseppe Candela, per esempio, nella sua rubrica su Dagospia, ha ricordato come “le punzecchiature sui social” tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl, ex conduttrice de I fatti vostri, non siano sfuggite a molti. Le due “non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Il giornalista è entrato ancora di più nel particolare spiegando che “gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.

GF Vip 6, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “si odiano”

“Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe – ha rincarato la dose Davide Maggio – Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”.





Su questo punto Sonia Bruganelli ha però specificato chela collega “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”. Poi è arrivata la prima puntata del GF Vip 6 e, nonostante come detto le due abbiamo sempre smentito la rivalità di cui parlano tutti, il pubblico ha notato il contrario. Adriana Volpe fa fatica ad inserirsi nei discorsi, mentre Sonia Bruganelli spesso interrompe la sua collega.

La faccia della Volpe quando la Bruganelli l'ha interrotta…

Voi volete vedere che le prime che si prendono a pizze in faccia sono loro due?#GFvip pic.twitter.com/KJ9izqLf1N September 13, 2021

Il risultato è che su Twitter, più che concentrarsi sui vipponi, gli utenti si sono ‘accaniti’ sulle due opinioniste con gif con le facce contrariate di Adriana Volpe e quelle divertite di Sonia Bruganelli. Che, visto l’atteggiamento in studio lunedì 13 settembre 2021, a detta di molti “si odiano”, tanto che diversi telespettatori non vedono l’ora che scoppi la lite in diretta tra le due prime donne di Alfonso Signorini.