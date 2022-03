A breve il pubblico italiano avrà modo di conoscere il nome del vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 lunedì e giovedì, ovviamente in prima serata. E in attesa di scoprire chi salirà sul podio dopo tanti mesi di convivenza ‘forzata’, anche le opinioniste si trovano nel bel mezzo di un bilancio sul programma.

In questi mesi Adriana Volpe ha accompagnato Alfonso Signorini e la collega Sonia Bruganelli e si è rivelata una valida opinionista. Ma non bisogna dimenticare che la showgirl è stata una ex concorrente del reality show, la quarta edizione, quella Paola Di Benedetto.

Adriana Volpe rifatta: il prima e dopo di Striscia la Notizia

“Sonia è andata, io non ho avuto il coraggio. Sono stata concorrente, è stata un’esperienza forte e intensa. Vedere la Casa così da vicino sarebbe una botta allo stomaco e al cuore alla quale non mi sento pronta”, ha detto l’opinionista ricordando quei momenti vissuti nella casa.





Poi un commento sulle dinamiche della casa, sui concorrenti e sull’imminente finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip: “Le maschere cominciano a cadere e le strategie di gioco diventano palesi. Cambiano alleanze e dinamiche”. In questi mesi Adriana Volpe è tornata alla ribalta e ovviamente è finita nel mirino di Striscia la Notizia. Effettuando lo scanner test per la rubrica Fatti e Rifatti è saltato fuori che Adriana Volpe è ricorsa alla chirurgia estetica per naso e seno.

Piccoli ritocchi che in linea generale non hanno trasformato i lineamenti della conduttrice ma hanno solo eliminato dei piccoli difetti. Come è possibile notare dalle sue foto risalenti agli inizi degli anni ’90, il naso è diverso: oggi appare molto più sottile e grazioso e il seno è aumentato di qualche taglia.