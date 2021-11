Puntata interessante per Adriana Volpe, l’ultima del GF Vip 6. Intanto è cominciata con un vecchio ricordo che rimane però sempre vivido nella memoria dei fan del programma: il suo rapporto con Andrea Denver ai tempi della “loro” Casa. Tra la conduttrice e il modello era nata una bella amicizia ed era evidente la loro complicità, ma non sono mai andati oltre. Lei era sposata, lui fidanzato eppure la loro alchimia era sotto gli occhi di tutti e tanti hanno sperato in un’evoluzione di questo legame.

E quando in diretta, lunedì 22 novembre 2021, Alfonso Signorini ha mostrato in studio e in Casa il tweet di Giulia Salemi con la loro foto in piscina si è un po’ imbarazzata. Nel dettaglio, erano 4 scatti di 4 “coppie” nella piscina del GF Vip: la foto di Giulia con Pierpaolo Pretelli, quella del bacio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la più recente, con Alex Belli e Soleil Sorge e quella per il calendario di Adriana Volpe e Andrea Denver.

Adriana Volpe lascia lo studio del GF Vip

In un primo momento Adriana Volpe ha chiarito che la sua foto era per un servizio fotografico organizzato dal GF Vip. Ma quando Alfonso Signorini ha ricordato che ai tempi si è parlato molto dello “sfioramento in piscina” lei ha solo sorriso. E Sonia Bruganelli ci ha messo il carico:“Se le parli di Denver lei si ammutolisce!”. Anche a queste parole l’opinionista non è riuscita a ribattere. Ha avuto una reazione “forte” quando è stata scambiata per Maria Monsè.





Si sapeva che Maria Monsè sarebbe entrata come nuova concorrente del GF Vip 6. All’anagrafe Maria Concetta La Rosa, dal 2006 è sposata con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia, da cui ha avuto, nello stesso anno, la figlia Perla Maria. Dopo una breve presentazione, l’ingresso nella Casa ma senza vipponi. A fare gli onori di casa ci ha pensato Giucas Casella.

Peccato però che il mago non l’abbia riconosciuta subito. Così, quando se l’è trovata davanti, non riuscendo a ricordare il suo nome, Giucas Casella ha esclamato: “Adriana Volpe!”. L’opinionista, dallo studio, non ha preso bene il paragone. E quando il concorrente ha ribadito la somiglianza e il suo nome, ha lasciato lo studio. Se ne è proprio andata Adriana. Poi ha “minacciato” il vippone: “Ti sei giocato a vita l’immunità”.