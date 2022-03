Adriana Volpe, la frecciatina alla collega opinionista Sonia Bruganelli. Una coppia che difficilmente il pubblico italiano tenderà a diemnticare. Da un lato le due opinioniste si sono rivelate sempre molto attente e precise a commentare le dinamiche sorte nella casa del GF Vip. Dall’altro, però, non hanno fatto molta fatica a fre emergere caratteri del tutto differenti.

Che tra le due ci sia spesso e volentieri un’energia ‘elettrica’ è ormai dato schiacciante. A tornare su alcuni aspetti che hanno fin da subito caratterizzato il loro rapporto lavorativo Adriana Volpe, nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Chi. Come sempre l’opinionista non ha fatto troppi giri di parole.

Sonia Bruganelli pare non abbia alcuna intenzione di ricoprire nuovamente il ruolo di opinista GF: “Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia. Il prossimo anno non tornerò“.





Ma pare che Adriana Volpe si sia fatta una sua opinione in merito: “Sonia non torna? E’ tutto da vedere. Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Lei mette la mani avanti, così se per caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”.

Poi Adriana aggiunge: “Io ho iniziato la mia avventura con lei e se dovessi tornare, rivorrei lei. Siamo talmente opposte che diamo due voci diverse. Amo la sua crudeltà ed il suo cinismo”, ammette. Poi l’opinionista esce fuori un altro nome: “Se non ci fosse lei, in seconda battuta, mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorge perché diversa da me. Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando. […] Perché non ho fatto il nome di Laura Freddi? Perché con lei mi sono trovata benissimo! Ma tanto non sono io che decido, è tutto da vedere..”.