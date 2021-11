Grande Fratello Vip 6, riflettori accesi su Adriana Volpe. Una puntata decisamente ricca di colpi di scena soprattutto per quanto riguarda le ultime vicende che stanno segnando il percorso di Alex Belli. Il gieffino riesce a dividere in due l’opinione pubblica e nel corso della messa in onda ha attirato l’attenzione della nota opinionista. La replica di Adriana, puntuale come un orologio svizzero.

Piccolo passo indietro. Adriana Volpe non ha mai saputo inquadrare, forse come tanti, il rapporto di amicizia molto speciale che è nato tra l’ex di Centovetrine e Soleil Sorge. Eppure l’opinionista, dopo aver messo in discussione il matrimonio di Alex, ha ritenuto opportuno porgere le sue più sentite scuse.

In ogni caso, gli atteggiamenti di Alex e di Soleil continuano a fare sorgere non poche perplessità. La coppia di amici, consapevoli del clamore che stanno provocando fuori dalle pareti di casa, hanno provato a ‘stuzzicare’ l’opinionista con un siparietto mirato a prendendosi gioco di Adriana. Alex e Soleil hanno in parte ‘imitato’ Adriana.





L’opinionista non poteva che reagire con una replica immediata. Una ‘messa in scena’ che non poteva passare inosservata. La replica da parte dell’opinionista è arrivata puntuale su Twitter, dove ha sottolineato: “Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria”.

Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria 😂 #GFVIP pic.twitter.com/S8dBGrrcWv November 28, 2021

Nello specifico, il video mostra i due intenti a tagliare l’aglio come in Ghost: “Vuoi cucinare l’aglio come Ghost? Ti prego, tagliamo l’aglio come Ghost. Potrei pagare oro per vedere…”, dice Soleil, che ha poi cambiato voce per imitare Adriana: “Alfonso, salvami tu”, dice lei ridendo, incalzata da Alex Belli: “Ormai ci scherziamo talmente tanto che non ci crede più nessuno”.