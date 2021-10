Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe svela il retroscena con Sonia Bruganelli. Tra le due opinioniste sembrava poter esistere un buon rapporto, questo fin quando non è scoppiato il caos. Lo scambio di opinioni decisamente acceso tra le due non ha fatto che movimentare ulteriormente le vicende che riguardano il reality di Alfonso Signorini, intrecciando le avventure degli inquilini della casa a quelle nello studio televisivo.

Ormai la situazione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra essere abbastanza chiara. Due personalità forti entrate in contrasto per vicende che sono state ampiamente spiegate. Ma non del tutto, infatti solo oggi l’opinionista reduce della precedente esperienza in casa ha rivelato a tutti alcuni retroscena rimasti fin qui nascosti.

Pare che al di là di quello che è stato discusso nello studio televisivo quindi davanti alle telecamere, Adriana Volpe abbia ricevuto alcuni messaggi dalla collega Sonia Bruganelli. Tutto è accaduto in privato e l’ex conduttrice de I Fatti Vostri lo ha raccontato senza troppi filtri.





Messaggi in privato, e che messaggi. Ecco cosa ha rivelato Adriana Volpe: “Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te”, ma c’è dell’altro: “Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’”.

Adriana Volpe, nonostante tutto, è pronta a voltare pagina: Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera cin un ristorante molto famoso, c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: “Facciamo una foto così la facciamo impazzire”.

“Secondo Sonia era una goliardata ma è cresciuto in maniera spropositata ma ci siamo chiarite e volteremo pagina. Le dinamiche avvengono in studio e non dentro la Casa e siamo pronte per dare il nostro contributo da opinioniste”.