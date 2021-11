“Siamo a questo punto”. GF Vip, Adriana Volpe vuota il sacco: l’ultima verità sul suo rapporto con Sonia Bruganelli

Slitta la chiusura del Grande Fratello Vip e Sonia Bruganelli e Adriana Volpe dovranno continuare a coabitare ancora a lungo. La loro storia è piena di alti e bassi, riappacificazioni e liti furiose. Due personalità forti entrate in contrasto per vicende che sono state ampiamente spiegate. Nei mesi scorsi, dopo una lite, erano venuti a galla vecchi messaggi. “Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me”, raccontava Adriana Volpe.



“Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te”, ma c’è dell’altro: “Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’”. La risposta di Sonia Bruganelli era arrivata e tutto sembrava essere rientrato: tuttavia gli scontri non erano mancati con tanti fan dello show che alla fine risultavano più interessate alle dinamiche delle opinioniste che a quelli dei concorrenti.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pace fatta?



Oggi Adriana Volpe si è lasciata andare a nuove dichiarazioni. “La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”. Sintomo che il rapporto tra le due è molto migliorato.







Pace fatta quindi e occhi tutti sulla prossima puntata dove non saranno solo Adriana Volpe e Sonia ad essere protagoniste. Molta la carne al fuoco nella puntata di domani 26 novembre. È arrivato il momento per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini di mettere in scena un’opera lirica, la Turandot, e ovviamente Katia Ricciarelli si è occupata di tutti i dettagli, come le parti assegnate e le prove in vista della rappresentazione che si terrà sabato.



Ovviamente le tensioni venute a galla durante la nomination di lunedì sera hanno cambiato le carte in tavola e Katia Ricciarelli ha deciso di togliere a Miriana Trevisan, con la quale ha avuto un’accesa discussione, la parte che le era già stata assegnata per cederla a Jessica Selassiè. Chissà cosa ne penserà Adriana Volpe di tutto questo.