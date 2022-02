Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono tornate in tv col GF Vip 6 dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2022. E così anche le opinioniste di Alfonso Signorini, che più volte hanno discusso in studio perché sempre in contrasto, hanno assistito alla sorpresa (vera sorpresa per tutti) di Delia Duran scelta come prima candidata alla finale. Ancora un colpo di scena sul finire della diretta: Alex Belli tornerà nella Casa per 2 settimane.

Alla notizia, Adriana Volpe si è voltata di spalle. Incredula ma decisa, ha già messo le mani avanti: darà molto filo da torcere all’attore non appena varcherà di nuovo la porta rossa. Gli immuni della serata? La moglie di Paolo Bonolis l’ha data di nuovo a Soleil Sorge, la conduttrice ed ex gieffina invece a Nathaly Caldonazzo.

Adriana Volpe, il look al GF Vip e i prezzi

Andiamo ai look delle opinioniste del GF Vip 6. Per la puntata numero 40 Sonia Bruganelli ha scelto un abito nero di pizzo firmato Ermanno Scervino con collo alto e orlo svasato. Sotto un body bianco a contrasto e le immancabili scarpe con tacco vertiginoso, nel dettaglio un paio di pump nere. E poi ha anche sfoggiato un nuovo taglio di capelli: anche lei ora ha la frangia a tendina tanto di tendenza in questa stagione.





Adriana Volpe è piaciuta particolarmente lunedì sera: ha sfoggiato una lunga gonna rosa con spacco abbinata a una camicetta bianca in seta. Un outfit che anche su Instagram, dove la conduttrice tv e ora opinionista del GF Vip che due anni fa dovette abbandonare per un lutto familiare condivide sempre gli scatti dallo studio. Ma quanto costano questi due capi?

La gonna chiffon glorius viene venduta al prezzo di 560 euro, mentre la camicetta in seta satin ne costa 210. Si tratta di due capi griffati Orha Roma, un marchio che negli ultimi tempi è diventato molto noto e nel nome contiene la parola Rha. Rimanda al dio del sole egizio che, secondo la mitologia, ogni notte attraversava un viaggio oscuro per risorgere ogni giorno al mattino. Prezzo totale del look di Adriana Volpe per l’ultima puntata del GF Vip 6, dunque, 770 euro.