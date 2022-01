Venerdì 14 gennaio 2022 Alfonso Signorini e le sue opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno regalato un nuovo, imperdibile appuntamento col GF Vip 6. Appuntamento segnato sicuramente dal tanto atteso ingresso nella Casa di Delia Duran che, com’era prevedibile, ha turbato e non poco Soleil Sorge.

E poi le sorprese, come la mamma di Gianmaria Antinolfi, l’evoluzione del flirt tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, l’eliminazione definitiva dal reality show di Carmen Russo, e le consuete nomination. I nominati della puntata numero 34 del GF Vip 6 sono Kabir Bedi, Federica Calemme e Valeria Marini e Giacomo Urtis, che giocano come unico concorrente. Non sono mancati poi i battibecchi tra le donne di Signorini, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe in bianco, marca e prezzo dell’abito

All’inizio tra le due opinioniste di questa edizione del GF Vip 6 non correva affatto buon sangue. Ora i toni si sono abbassati, ma Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuano a essere opposte, nei giudizi sui vipponi come nei look. Hanno opinioni decisamente contrastanti sui concorrenti e lo hanno dimostrato anche nell’ultima diretta del reality show di Canale 5. Rispecchiano l’andamento nella Casa, dove si sono creati due gruppi ben distinti.





E se Adriana Volpe è decisamente schierata dalla parte di Nathaly Caldonazzo e gli altri, la moglie di Paolo Bonolis è più vicina alla fazione ‘capitanata’ da Katia Ricciarelli. Anche sul look scelgono sempre outfit opposti. In generale, la conduttrice abiti più eleganti e da sera, mentre la sua collega più casual, anche se non rinuncia mai a scarpe pazzesche e con tacchi altissimi.

Venerdì sera Adriana Volpe ha lasciato nell’armadio i vestiti lunghi e scelto un mini abito. Look total white per lei al GF Vip 6, come una moderna regina delle nevi con tanto di stivali sopra il ginocchio abbinati. Marca e prezzo? Il vestito con cintura di Elisabetta Franchi, che è disponibile in nero, beige, azzurro e marrone costa 480 euro (ma ora è in saldo a 336).