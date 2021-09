Ormai è tutto pronto. Il nuovo Grande Fratello Vip, sesta edizione, è pronto a sbarcare su Canale 5 per tenere compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 13 settembre. L’attesa sta per finire e tutto il cast è bello carico per un reality che si preannuncia scoppiettante. Alfonso Signorini questa volta sarà affiancato da due donne che non abbiamo visto lavorare insieme. Sonia Bruganelli, produttrice tv e moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice Adriana Volpe saranno le nuove opinioniste.

Si dice tra le due ci sia stato qualche screzio in passato. Anzi, sembra che anche in uno degli ultimi incontri sia successo qualcosa: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”. Il motivo? “Ci sarebbero motivi epidermici – spiega Davide Maggio – ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe”.

Intanto, proprio su Adriana Volpe e a pochissimo dalla prima puntata del reality, è uscita fuori una rivelazione interessante. In tanti ricordano che la showgirl ha già partecipato alla quarta edizione del GF Vip. Ora sarà opinionista. Ma a quanto pare i progetti di Mediaset su Adriana Volpe sono ancora più grandi. È Novella2000 a svelarlo: “Il fatto che Mediaset punta molto su Adriana Volpe sarebbe anche confermato dalla voce che avrebbe firmato un contratto direttamente con la rete, e non con la trasmissione. Segno che ci sono altri progetti che la riguardano, oltre alla partecipazione al reality show”.





Dunque il Grande Fratello Vip 6 non sarebbe l’unico palcoscenico in cui vedremo Adriana Volpe. Dal punto di vista professionale, insomma, per la conduttrice si apre un periodo felice. Lo stesso non si può dire sulla sua vita privata: “A gonfie vele la professione – scrive sempre Novella2000 – meno felice l’amore: Adriana da gennaio scorso si è separata dal marito Roberto Parli. Da tempo girava voce di una probabile crisi tra i due, ma entrambi avevano sempre smentito, forse perché erano i primi a credere o sperare nella possibilità di un recupero. Poi, la stessa conduttrice ha annunciato la fine del rapporto”.

Fortunatamente la fine della storia con il marito Roberto Parli non ha provocato conseguenze negative sulla famiglia di Adriana Volpe. La figlia Gisele pare abbia reagito bene alla separazione di mamma e papà. A rivelarlo è stata la stessa Adriana sempre al magazine Novella2000: “La vedo serena. Ma del resto il sangue non è acqua: Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori”.