“Non posso dire nulla, ma…”. Adriana Volpe sgancia la vera bomba. La notizia ‘vola’

In questa stagione tv Adriana Volpe è stata impegnata alla conduzione di Ogni Mattina su TV8. Un’esperienza partita esattamente un anno fa e che è terminata il 25 giugno: “Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Ammetto che sono travolta dalle emozioni, però vorrei condividere con voi ciò che questa esperienza ha rappresentato per me. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case”, ha detto commossa la conduttrice.

Poi ha proseguito: “Si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale”, ha detto con gli occhi lucidi: “Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!”.

Insomma sempre più probabile il suo approdo a Mediaset dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip in cui Adriana Volpe ha avuto l’opportunità di ritagliarsi un nuovo spazio in tv. Quella su TV8 è stata una stagione lunga e impegnativa. La conduttrice ha tirato le somme della sua avventura al timone di Ogni Mattina in una intervista al settimanale Voi: “Bellissima! Sono stata in diretta per più di 700 ore e ora credo di aver imparato molto e di avere le cosiddette “spalle larghe”. È stata una gran bella opportunità per me”.





Nel suo futuro ci dovrebbe essere una opportunità lavorativa a Mediaset. Nel corso della sua carriera è riuscita a conquistarsi il suo pubblico e adesso pare che a Cologno Monzese siano intenzionati ad affidarle un nuovo ruolo. Al momento non c’è nulla di certo, come ha sottolineato lei stessa a Voi spiegando che “non posso ancora rivelare nulla, devono ancora annunciare i palinsesti, ma posso solo anticiparvi che da settembre mi vedrete pronta a vivere una nuova e importante esperienza professionale”.

Infine nell’intervista concessa a Vero, Adriana Volpe ha ammesso di essere in un ottimo stato di forma e ha anche spiegato il motivo: “Amo fare dello sport in genere perché migliora la qualità della nostra vita”.