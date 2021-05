Non sono giorni facili per Adriana Volpe, finita in una delicata questione famigliare sollevata ultimamente dal marito Roberto Parli. Non stanno più insieme da tempo, da dopo la fine del GF Vip della conduttrice e finora nessuno dei due ha mai commentato la rottura. Poi, nella serata di giovedì scorso, l’imprenditore aveva condiviso una foto di Adriana Volpe accanto al suo amico Marco Profeta.

“Chi è questa persona? – si leggeva nella didascalia – Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali!”.

Adriana Volpe commossa per la sorpresa in diretta a Ogni Mattina

La stessa Adriana Volpe aveva poi replicato a mezzo Instagram: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”. A questo post hanno fatto seguito dichiarazioni dell’agente di Adriana Volpe.







“Basta gelosia ostinatamente possessiva, Marco è gay”, ha scritto Marco Durante in riferimento a Marco Profeta che, nella puntata di Ogni Mattina di lunedì 31 maggio, ha voluto fare una sorpresa alla conduttrice in occasione del suo 48esimo compleanno. Adriana Volpe si è infatti ritrovata al centro dei festeggiamenti per il suo giorno speciale a sua insaputa, durante la diretta.

Non solo Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Michele Cucuzza, Roberta Capua e Mara Santangelo hanno registrato un videomessaggio per la conduttrice, colta alla sprovvista durante lo spazio di Santo Pirrotta (“Non mi aspettavo di essere inondata da questo grande affetto sin da questa mattina. Vi ringrazio perché ne avevo proprio bisogno… Ho la lacrima facile”). Ma Marco Profeta, dopo gli auguri social, si è presentato in studio alla fine della puntata con una torta. E lei, che ha poi mostrato il dietro le quinte su Instagram, si è commossa e stretta a tutti in un abbraccio: “Siete la mia famiglia”.