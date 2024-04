Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attrice, morta giovedì a Los Angeles, ha annunciato Matt Kane, direttore dei media della soap opera che le ha dato il grande successo. L’attrice aveva 85 anni e pare si sia spenta nella sua casa. La notizia è stata data dalla famiglia e da Matt Kane a People.

L’attrice ha iniziato la sua carriera nel genere drammatico, la classica soap opera, nel 1968 con “The Secret Storm”, in onda sulla CSB. Ha vinto i concorsi di Miss Ocean City e Miss Cape May. Si classificò seconda anche nel concorso di Miss New Jersey ed è stata la Miss Diamond Jubilee Queen durante la celebrazione del 75 ° anniversario della fondazione di Ocean City nel 1954.

Marla Adams, morta Dina Abbott in Febbre d’amore

Marla Adams interpretato Belle Clemens nello show fino al 1974, per poi unirsi al cast di “Febbre d’amore” nel 1982. dove ha vestito i panni della matriarca della famiglia Abbott, Dina Abbott Mergeron, che venne si trasferì da Genova per stare con la sua famiglia.

In Febbre d’amore era la madre sullo schermo dei fratelli Abbott, Ashley Abbott (Eileen Davidson), Traci Abbott (Beth Maitland) e Jack Abbott (Peter Bergman). Nella celebre soap opera è apparsa negli anni successivi, tornando a tempo pieno nel 2017, quando è stato rivelato che il suo personaggio soffriva del morbo di Alzheimer. Nel 2021 Adams ha vinto un Daytime Emmy Award per il suo ruolo in Febbre d’amore.

“A nome dell’intera compagnia di Febbre d’amore, inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Marla“, ha detto Josh Griffith, produttore e capo scrittore della soap opera in un comunicato ufficiale. “Siamo così grati e ammirati dall’incredibile performance di Marla nei panni di Dina Mergeron poiché sia ​​Marla che Dina hanno lasciato un segno indimenticabile in Febbre d’amore”.

