Un momento di grande dolore per Corrado Formigli, che nelle scorse ore ha dato l’ultimo saluto a suo padre Giorgio Formigli. Il giornalista ha voluto condividere la triste notizia con i suoi follower su Instagram, pubblicando una toccante foto in bianco e nero, che ritrae suo padre in un’elegante posa, vestito con un abito da sera.

A corredo dell’immagine, Formigli ha scritto un messaggio breve ma intenso, carico di affetto e malinconia: “Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare”, aggiungendo poi l’anno di nascita 1931, lasciando intendere che il padre si sia spento all’età di 94 anni.

Corrado Formigli in lutto: grave perdita in famiglia

Originario della Toscana, Giorgio Formigli aveva poi messo radici a Napoli, dove si era trasferito con la moglie. Nel capoluogo campano aveva costruito la sua carriera, diventando direttore di un’impresa di costruzioni. È proprio a Napoli che è nato Corrado, il quale, raggiunta la maggiore età, si è trasferito a Firenze per intraprendere il percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei giornalisti più noti d’Italia. I suoi primi passi nel settore li ha mossi scrivendo per la storica testata Paese Sera, fino ad approdare al mondo della televisione e alla conduzione del talk show Piazzapulita.

Il post di Corrado Formigli ha immediatamente raccolto tantissimi messaggi di vicinanza e affetto, sia da parte di amici e colleghi che da semplici follower. Tra i primi a scrivere c’è stata Serena Bortone, che ha lasciato un semplice ma sentito “un abbraccio grande”, mentre Antonino Monteleone ha postato un cuore in segno di vicinanza.

Oltre ai messaggi di condoglianze, non sono mancati i ricordi affettuosi di chi conosceva Giorgio Formigli personalmente. Un utente ha scritto parole cariche di emozione: “Lasci un’eredità immensa. Un ricordo straordinario. Nonno, uomo e padre. Ciao Giorgio. Ti verrò a trovare ancora, come mi avevi chiesto, ma questa volta nel pensiero”. Anche le nipoti hanno voluto rendere omaggio al nonno con messaggi d’amore: “Ciao nonno, sarai sempre parte di noi”, e ancora “Ti amiamo”.

La scomparsa di Giorgio Formigli segna una grande perdita per la famiglia, ma come ha scritto lo stesso Corrado, “quelli come te anche quando vanno via restano”. Un uomo che ha lasciato il segno nella vita dei suoi cari, e che continuerà a vivere nel ricordo di chi gli ha voluto bene.