È un giorno di profonda tristezza per il mondo del cinema e della televisione. Un lutto che tocca da vicino intere generazioni di spettatori e professionisti dell’intrattenimento. Si è spenta una delle interpreti più longeve e riconoscibili del panorama statunitense, una donna che con la sua eleganza e versatilità ha attraversato decenni di cultura popolare, segnando la storia dello spettacolo americano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo tra i fan delle produzioni in cui ha recitato, ma anche tra colleghi e familiari, che ne ricordano la passione per l’arte e la dedizione alla famiglia.

Attrice di grande presenza scenica, ha saputo destreggiarsi tra teatro, televisione e cinema, conquistando un posto nel cuore degli spettatori anche grazie a ruoli iconici che le hanno permesso di lavorare al fianco di grandi nomi di Hollywood. Nella sua lunga carriera, è apparsa in numerose serie tv e film diventati cult, alternando ruoli da comprimaria a personaggi centrali, quasi sempre interpretando figure materne intense e complesse. La sua carriera teatrale, soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, è stata caratterizzata da un impegno costante nei palcoscenici di Broadway e nelle compagnie più influenti del tempo, come quella del Lincoln Center.

Cinema e tv in lutto: morta l’amata attrice

Solo nel terzo paragrafo si può svelare il nome dell’artista che ha lasciato questo segno indelebile. Priscilla Pointer si è spenta lunedì 28 aprile all’età di 100 anni in una casa di cura a Ridgefield, nel Connecticut. A darne notizia è stata la figlia, l’attrice Amy Irving, che ha scritto: “Priscilla Pointer, acclamata attrice televisiva e cinematografica, e madre di David, Katie e Amy Irving, è morta pacificamente nel sonno all’età di 100 anni, sperando di scappare con i suoi due mariti adoranti e i suoi molti cani. Sicuramente ci mancherà”. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la morte è avvenuta per cause naturali legate all’età avanzata.

Tra i ruoli più noti della Pointer figura quello di Rebecca Barnes Wentworth nella celebre soap opera “Dallas”, dove ha interpretato la madre del personaggio di Victoria Principal. Al cinema è apparsa in numerose pellicole, molte delle quali condivise con la figlia Amy Irving. Insieme hanno recitato in “Carrie” di Brian De Palma, “Accordi sul palcoscenico”, “Micki e Maude” di Blake Edwards, “Il potere magico” diretto dal figlio David, “Prova di forza” e “Carried Away”. Non meno rilevanti le sue apparizioni in film cult come “In cerca di Mr. Goodbar”, dove interpretava la madre di Diane Keaton, “Il gioco del falco” con Sean Penn e “Velluto blu” di David Lynch, dove ha affiancato Kyle MacLachlan.

Priscilla Pointer, ‘Dallas’ actress and Amy Irving’s mother, dead at 100 https://t.co/B7jQHfkcnN pic.twitter.com/hvZdRyK4BZ — New York Post (@nypost) April 29, 2025

La sua vita privata è stata segnata da due grandi amori: il regista Jules Irving, con cui aveva fondato il San Francisco Actor’s Workshop, e Robert Symonds, attore e collaboratore di lunga data. Dopo la morte improvvisa di Irving nel 1979, Pointer si risposò nel 1981 con Symonds, con il quale condivise palcoscenici e set fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007. Una carriera lunga, intensa e sempre coerente con una visione profonda dell’arte attoriale, quella di Priscilla Pointer, che oggi il mondo del cinema piange con rispetto e gratitudine.