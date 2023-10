Addio al grande chef della televisione: la corsa in ospedale poi la morte

Lutto nel mondo della tv. Il pubblico piange la dolorosa perdita dello chef stellato e star della tv. Purtroppo il decesso è avvenuto inaspettatamente a causa di una reazione allergica che ha poi condotto a uno choc anafilattico. Nonostante i soccorsi abbiano fatto di tutto per trarre in salvo la sua vita, lo chef ha chiuso per sempre i suoi occhi lasciando improvvisamente un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne il talento.

Michael Chiarello muore a 61 anni. Nessuno avrebbe mai pensato di leggere notizie come questa, eppure i fatti sono avvenuti davvero. Il noto chef e star della tv negli Stati Uniti si è spento per sempre in seguito a una reazione allergica dagli esiti irreversibili. A darne il triste annuncio un comunicato dell’azienda di Chiarello, il Gruppo Chiarello.

Leggi anche: Tv italiana in lutto, l’addio a 58 anni. Il suo nome per sempre legato a quei bei programmi





Lutto nel mondo della tv. Michael Chiarello muore a 61 anni in seguito a una reazione allergica irreversibile

“Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola”, sono state le parole della famiglia Chiarello espresse pubblicamente in una nota.

Di origini italo-americane, Michael Chiarello ha conseguito il titolo di laurea nel 1982 presso il Culinary Institute of America per poi proseguire gli approfondimenti professionali dell’ambito alla Florida International University. Non appena ottenuto un ulteriore titolo professionale, ovvero nel 1984, per Michael ha avuto inizio la scalata verso il successo.

Dopo l’aperture del Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida e del Toby’s Bar e Griglia, già nel 1985 ottiene il premio di chef dell’anno. Non solo la cucina, ma anche la tv nella vita di Michael. Dalla serie di Food Network, “Easy Entertaining with Michael Chiarello”, del 2003, a “Top Chef”, “Top Chef Masters”, “The Next Iron Chef”, ” Iron Chef America” ​​e “Supermarket Superstar”.