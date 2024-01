“Non c’è stato quasi un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre il mio partner, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque. Gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti porterò stretto ogni giorno nel mio cuore, prezioso essere umano amorevole, incredibilmente forte”. Così la sorella dell’attore ha annunciato la scomparsa del fratello.

“Ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, splendido, amorevole, sorprendente essere umano, mi mancherai ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro”, ha scritto ancora la sorella nel post condiviso su Instagram in cui si vede una foto dei due che si abbracciano.

David Gail, morto l’attore di Beverly Hills 90210

David Gail era nato nel 1965 a Tampa, Florida, Stati Uniti. Ha debuttato come attore nel 1990 in un episodio di Genitori in blue jeans. Alcuni dei suoi primi crediti includono apparizioni in Doogie Howser, MD e La signora in giallo con Angela Lansbury, prima di essere scelto per entrare nel cast di Beverly Hills 90210, dove ha vestito i panni di Stuart Carson, il fidanzato di Brenda Walsh.

Nella sua carriera ha vestito anche i panni del dottor Joe Scanlon nella soap spinoff di General Hospital, Port Charles. Nel 2002, è apparso accanto a Bradley Cooper e Colleen Porch nella commedia romantica Una ragazza per due. Tra le sue altre apparizioni cinematografiche Perfect Opposites (2004). È entrato a Beverly Hills 90210 nel 1991 interpretando il fattorino di un hotel di nome Tom, ma in seguito è tornato nel 1994 come Stuart Carson, fidanzato di Shannen Doherty, Brenda Walsh.

I loro personaggi si sono fidanzati dopo due settimane di storia d’amore e sono quasi fuggiti a Las Vegas, ma hanno finito per prendere strade separate mentre a causa di Dylan McKay, interpretato da Luke Perry, attore morto all’età di 52 anni nel 2019. A metà degli anni ’90, ha interpretato Dean Collins nella serie drammatica Savannah. Successivamente è stato scelto per il ruolo del Dr. Joe Scanlon nello spin-off del General Hospital Port Charles dal 1999 al 2000.