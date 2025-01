Da giorni l’account Twitter Agent Beast sta lanciando indiscrezioni che, in gran parte, si sono rivelate veritiere, suscitando non poco interesse tra i fan del Grande Fratello. Nelle ultime ore, l’account ha rivelato un’ulteriore notizia bomba riguardo alla finale del del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto emerso, la finale potrebbe addirittura slittare a giugno, a causa della possibile cancellazione dell’Isola dei Famosi.

Lo scorso anno il programma era stato condotto da Vladimir Luxuria, dopo il lungo periodo di conduzione di Ilary Blasi e se la notizia dovesse essere confermata, il palinsesto televisivo estivo potrebbe subire notevoli cambiamenti con l’allungamento del reality show di Alfonso Signorini. Non è la prima volta che l’account Agent Beast anticipa le mosse degli autori del Grande Fratello. Tra le sue previsioni più recenti, infatti, si è parlato del rientro in gioco di Helena Prestes, oltre al ripescaggio di alcuni ex concorrenti.

Grande Fratello, indiscrezioni sulla finale

Come confermato nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha annunciato un televoto per permettere al pubblico di scegliere quali ex concorrenti potranno rientrare nel gioco. Dopo la decisione dei telespettatori, alcuni ex partecipanti sono effettivamente tornati nel tugurio, un’area speciale del reality, dove vivranno fino a giovedì.

In quella data, il pubblico deciderà quali saranno i quattro concorrenti che avranno la possibilità di rientrare definitivamente in gara. I “ripescati” che si trovano attualmente nel tugurio sono Jessica, Helena, Iago, Eva, Michael e Federica. I telespettatori hanno quindi ancora il potere di influire sul corso del gioco, con il destino dei concorrenti appeso a un filo fino al prossimo televoto che sarà svelato giovedì.

BOOM FINALE A SORPRESA 💥

La produzione ha pianificato un winner take all twist un meccanismo di televoto finale suddiviso in due fasi per amplificare la suspense

Top secret

Prossimo podcast dettagli su un Fanta Grande Fratello che prende sempre più forma#GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) January 21, 2025



Come dicevamo, l’account ha dato una anticipazione sulla finale del Grande Fratello. “BOOM FINALE A SORPRESA. La produzione ha pianificato un winner take all twist un meccanismo di televoto finale suddiviso in due fasi per amplificare la suspense. Top secret. Prossimo podcast dettagli su un Fanta Grande Fratello che prende sempre più forma”, ha scritto l’account. Quindi nuove indiscrezioni sul reality show, con una finale che potrebbe regalare grandi colpi di scena ai telespettatori.