A Mediaset torna Mai Dire Gol. E non solo, tante novità nel palinsesto della nuova stagione Mediaset e il presidente Piersilvio Berlusconi ha annunciato a sorpresa il clamoroso ritorno della storica trasmissione televisiva che con la Gialappa’s Band ha creato tantissimi tormentoni negli anni ’9.

Momenti di goliardia, mondo del calcio e tanto divertimento durante gli anni in cui la trasmissione della Gialappa’s Band ha intrattenuto milioni di italiani. E ci sono altre news sul grande ritorno in televisione del programma. Chi sarà il conduttore? Al timone ci sarà uno dei personaggi più amati.





A Mediaset torna Mai Dire Gol. Pier Silvio Berlusconi vuole Mago Forest

Come riporta Sportface.it, la nuova edizione di Mai Dire Gol sarà condotto probabilmente dal Mago Forest, al quale il Biscione ha chiesto di riprendere il timone dello storico format. Non solo, nel palinsesto di Mediaset ci saranno grandi conferme come Amici, Pomeriggio 5, Grande Fratello Vip, Uomini e Donne, Michelle Impossible, Emigratis e il ritorno de La Talpa, interamente prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Il reality show trasmesso per la prima volta su Rai Due nel 2004 e su Italia Uno dal 2005 al 2008 non ha ancora un conduttore: “Siamo in una fase di work in progress totale”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset.

Ma è fermento per il ritorno a Mediaset di Mai Dire Gol: “Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive. Dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi come scrive Sport Face.

“Ora ve lo posso dire”. Caterina Balivo, finalmente. E il pubblico felice: “Quindi è tutto vero”