Masterchef Italia, le aspre critiche di Bruno Barbieri. Al momento delle eliminazioni nessuno può scappare ed è questo il caso dell’aspirante chef Silvia Zummo, che ha dunque dovuto togliere il suo grembiule e porre fine al suo percorso davanti ai giudici. Ma prima di abbandonare la sua postazione, l’imprenditrice è stata duramente criticata.

Bruno Barbieri critica Silvia Zummo. Sarebbe accaduto nel corso della puntata andata in onda il 26 gennaio. Prima la consegna di un piatto vuoto dunque la critica dello chef di aver “gettato la spugna”, poi dopo i continui errori commessi durante lo skill test. L’aspirante chef ha preparato il suo pasticcio di fegato, l’ennesimo piatto che non è piaciuto a Barbieri: “Sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me”.

Leggi anche: “Condannato a cinque mesi”. Da Masterchef al tribunale, guai per il concorrente dell’ultima edizione





Bruno Barbieri critica Silvia Zummo. La replica della concorrente eliminata non tarda ad arrivare

“Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio»”, ha poi aggiunto Bruno Barbieri per provare a equilibrare il precedente duro colpo. La concorrente ha commesso, però, diversi errori al punto da non passare la prova ed essere così definitivamente eliminata dal gioco. Ma prima di abbandonare la sua postazione, si è lasciata andare a una considerazione personale: “Ritengo ci dovesse essere un giudizio bilaterale sia per l’impiattamento che per la tecnica e con me non c’è stato”.

E per il pubblico non sarebbe la prima volta di assistere a un momento simile. Tutti ricorderanno l’acceso botta e risposta tra concorrente e giudici. Tutto sarebbe avvenuto quando i voti espressi avrebbero condotto al momento più difficile, quello dell’eliminazione di Franco Girardi. L’aspirante chef prima di abbandonare la sua postazione si sarebve tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Una vera e propria stoccata senza precedenti quella di Girardi ai giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. “Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone”, sarebbero state le parole di Franco Girardi che non potevano che andare incontro alla replica degli interessati. Ha dunque preso parola Cannavacciuolo: “Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno”.