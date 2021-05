“Ma no, ma perché?”. I soliti ignoti, cosa hanno fatto Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Amadeus non crede ai suoi occhi

Una grande puntata quella dei Soliti ignoti con ospiti Simona Izzo e Ricky Tognazzi. In pratica i coniugi ospiti di Amadeus hanno fatto un vero e proprio show, per la gioia dei telespettatori di Rai 1. “Lui è qui perché deve salutare la suocera cioè mia mamma“, ha detto Simona Izzo nell’imbarazzo generale. I coniugi però non decidono di stare uno accanto all’altra e quando Amadeus gli chiede come mai Simona Izzo risponde: “C’è il Covid, meglio stare distanti“.

Per Simona Izzo e Ricky Tognazzi la partita inizia subito molto bene. Il primo ignoto si chiama Alberto e viene da Monterotondo in provincia di Roma. Il ragazzo ha un look sportivo che convince Tognazzi a dare immediatamente la risposta senza usare gli indizi a disposizione. L’ignoto numero due è una ragazza di 30 anni che viene da Firenze. In questo caso però Tognazzi chiede per la prima volta l’aiuto dell’indizio. Con l’ignoto numero tre le cose si fanno molto semplici perché Giovanni da Latina è un lavoratore del circo.















L’ignoto numero quattro si chiama Sara e vive a Milano anche se è originaria di Rimini. L’ignoto numero cinque si chiama Cristian, 40 anni, di Brescia. In questo caso Simona Izzo e Ricky Tognazzi non usano gli aiuti a disposizione e con risolutezza danno immediatamente la loro risposta. In questo caso la fortuna e l’intuito li hanno assistiti e i due ripartono con 25.000 euro.























Con l’ignoto numero sei la partita si complica ulteriormente perché la concorrente ha nel suo passaporto 66.000 euro con l’imprevisto. Tuttavia, questa volta Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno indovinato e arrivano a mettere da parte 89.000 euro. L’ignoto numero sette si chiama Mariella, ha più di 50 anni e lavora a Roma nonostante sia nata a Salerno. L’ultimo ignoto, il numero otto, si chiama Claudio ed è un ragazzo romano di 33 anni.

#isolitiignoti buonaserata…😊 Simona hai fatto sbagliare Richy🤦‍♀️😤 — Dany68 (@48482f1fe4c9458) May 24, 2021

Grazie all’aiuto del domandone i due guadagno 32.000 euro arrivando a un montepremi totale di 125.000 euro. A questo punto per Simona Izzo e Ricky Tognazzi manca solo di superare l’ultimo step, quello più difficile: il parente misterioso. Ma niente da fare i due sbagliano clamorosamente perdendo 50.000 euro che sarebbero andati a finanziare le attività del Centro Astaldi.

