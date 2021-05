L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip ha lasciato il segno. Dopo più di 5 mesi insieme, si era conclusa lunedì 1 marzo. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena. Dopo una serie di scontri al televoto che avevano visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando, l’influencer era arrivato allo scontro finale con Pierpaolo Pretelli, aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip era stata da record. L’annuncio era arrivato da Alfonso Signorini durante la diretta: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”. Ma non solo, il record era stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla Casa. E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime time, oltre 78 milioni di interazioni sui social, oltre 100 milioni di impression su Instagram, oltre 500 milioni di video views sui social.















Questa edizione aveva avuto anche il record di squalifiche: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Con i suoi 80 anni, poi, Patrizia De Blanck è stata la concorrente più anziana della storia del Grande Fratello. Durante la quinta edizione sono sbocciati due amori: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.















Purtroppo c’è stato anche un lutto, mentre Dayane Mello si trovava in casa il fratello Lucas è morto in un incidente stradale. Non era mai accaduto in nessuna edizione del Grande Fratello. Insomma tanta carne al fuoco che giustifica l’attesa per la nuova edizione, le audizioni per la quale sono già iniziate. Tanti in nomi che circolano, in particolare una, data già per certa vedrebbe un’ex velina di Striscia la notizia aver sostenuto un provino con gli autori del popolare reality show.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)



Come riportato da diverse testate online, si tratta nel dettaglio di Miriana Trevisan, che di recente avrebbe appunto avuto un colloquio con la produzione del Grande Fratello Vip.Tornata alla ribalta per via della tormentata relazione tra l’ex marito Pago, anche lui ex gieffino, e Serena Enardu. Miriana Trevisan quindi potrebbe dunque prendersi la propria rivincita in termini di visibilità. Intanto arrivano altre novità. Se Pupo pare aver rinunciato di sua sponte, a sostituire l’irriverente Antonella Elia potrebbe arrivare la frizzante Adriana Volpe.

Ti potrebbe interessare: “Perché rinuncio al GF Vip 6”. Pupo, annuncio a sorpresa: non sarà più l’opinionista di Alfonso Signorini