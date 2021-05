“È successo di nuovo”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi costretta ad accettarlo. Una notizia per niente buona

Come ogni giorno in televisione va in scena l’eterna battaglia degli ascolti tv. A perderla quasi sempre, nella sfida tra Rai e Mediaset è quasi sempre quest’ultima quando l’ammiraglia del Biscione schiera L’Isola dei famosi, ma quasi con tutti i reality show (tranne quelli di Maria De Filippi). La settimana scorsa Ilary Blasi si è scontrata, perdendo, con Chiamami Ancora Amore, la serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati che non avrà una seconda stagione.

Questa settimana L’Isola dei Famosi si è scontrata contro un altro competitor, il vincitore della Palma d’Oro di Marco nell’occhio: Il traditore. Come rivelano gli ascolti tv di lunedì 24 maggio, la ventesima puntata del reality di Canale 5 è stata seguita da 2.982.000 spettatori pari al 18,2% di share. Nella maggior parte delle volte i numeri ottenuti al lunedì sono sempre stati più che buoni, mentre al venerdì si nota un calo eccessivo di spettatori e share. Nonostante il 18% di share, Ilary Blasi è stata battuta dall’incredibile interpretazione di Pierfrancesco Favino.















Su Rai il film Il Traditore ha doppiato L’Isola dei Famosi facendo registrare 4.570.000 spettatori per uno share del 21,9%. Insomma, ancora una volta il buon cinema, quello impegnato, sfonda a mani basse la tv ‘popolare’ proprio come l’ha definita la Blasi che non ama molto il termine “trash”.























A parte l’Isola dei famosi , in relazione agli altri ascolti, su Rai2 Stai Lontana da Me 1.268.000 spettatori (5,2%). Italia 1 Safe House – Nessuno è al Sicuro 1.288.000 spettatori (5,7%). Rai3 Report 2.118.000 spettatori (8,9%). Rete4 Quarta Repubblica 910.000 spettatori (5%). La7 Quel che Resta del Giorno 433.000 (2%). Tv8 replica prima stagione di Gomorra – La Serie 239.000 spettatori (1,1%). Sul Nove Corpi da Reato 348.000 spettatori (1,6%).

E riguardo la prima fascia, continua il successo per Mattino Cinque. Il contenitore di informazione del mattino della rete ammiraglia del Biscione è stato premiato ancora una volta da parte del pubblico. Gli ascolti tv ieri registrati hanno fatto registrare per Federica Panicucci e Francesco Vecchi il 19% di share. Povera Ilary e povera Isola dei famosi.

