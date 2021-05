“Dai, era facile!”. L’Eredità, Flavio Insinna non ci crede: è successo al campione Massimiliano. Pubblico impazzito

Un’altra bellissima e coinvolgente puntata de L’eredità. Siamo bella serata del 24 maggio e alla fine del percorso c’è arrivato ancora una volta Massimiliano, che è ritornato a disputare la Ghigliottina. Poco prima, al triello, insieme a lui c’erano Marta e la new entry Agnese. Ma niente da fare per il bravissimo Massimiliano che non indovina la parola e quindi è costretto a tornare il giorno successivo per riprovarci. C’è anche da dire che Massimiliano ha rischiato di vedersi interrompere la sua avventura nella trasmissione condotta da Flavio Insinna.

Il motivo? Il nuovo campione è andato al confronto con la concorrente Agnese, ma grazie alla sua preparazione e se l’è vista brutta, poi però è riuscito a passare il turno. Non solo Massimiliano, ma anche Marta ha rischiato di uscire di scena senza alcuna vittoria in tasca tuttavia, la donna ha battuto sul tempo Biagio. Al termine del fatidico Parolone, i tre concorrenti che hanno avuto accesso al Triello sono stati la new entry Giulia e i campioni Massimiliano e Marta.















Il campione Massimiliano ha tentato in tutti i modi di mantenere integro il montepremi di partenza, ma questa volta gli è andata piuttosto male. Da 110 mila euro, il campione del momento è scivolato per ben quattro volto portandosi dinanzi alla cifra di 6.875 mila euro in gettoni d’oro. Niente a confronto all’inizio.























Ma veniamo a noi. Alla ghigliottina le parole sul tavolo erano: ’Famiglie, Bordo, Tornare, Cinese e Carrozza’. Trascorsi i sessanta secondi, al suon del ’Gong’, Massimiliano ha affidato sulla cartelletta le sue speranze, legate alla parola ’Zucca’. Massimiliano ha fatto presente di non essere stato granché convinto della sua parola. In un primo momento aveva persino preso in considerazione la mozzarella.

Poi ha detto: “Con cinese pensavo alla sindrome, ma non è una bella parola”. Alla fine il campione ha scelto ’Zucca’, ma la parola vincente era ’Ristorante’. Tornare al ristorante, delitto al ristorante Cinese (film), il ristorante per Famiglie, il ristornate a Bordo, ristornate in Carrozza. Forza Massimiliano, domani è un altro giorno.

