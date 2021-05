Manca poco alla ventesima puntata dell’Isola dei Famosi: Ilary Blasi come sempre al timone, al suo fianco i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. In nomination ci sono Fariba Tehrani e Miryea Stabile: una delle due lascerà il gioco. I sondaggi sembrano abbastanza chiari: ad abbandonare l’Isola potrebbe essere la mamma di Giulia Salemi, ma tutto è ancora possibile fino a quando la conduttrice non decreterà chiuso il televoto. L’eliminata dal televoto non avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima dove attualmente vivono da soli Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, perché entrambe hanno già usufruito di spiagge secondarie.

Le novità per i naufraghi non finiscono qui, perché nella puntata di lunedì 24 maggio verrà eletto il secondo finalista della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi che andrà a fare compagnia ad Andrea Cerioli. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi dovranno affrontare dei duelli all'ultimo sangue, coordinati da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, sottoporsi al voto del pubblico.















Ma prima di questa "volata" verso il posto di finalista i concorrenti saranno sottoposti tutti quanti, a esclusione di uno, al televoto flash che decreterà il secondo eliminato di puntata. Massimiliano Rosolino ha raggiunto i naufraghi sulla spiaggia per delle nomination improvvise e palesi. I concorrenti hanno scelto chi nominare per il televoto flash consapevoli che il nominato rischia l'eliminazione. Inoltre in caso di pari merito a decidere chi salvare e chi mandare al televoto è il leader e stavolta è stato Andrea Cerioli in qualità di primo finalista.















Fariba e Miryea non erano nominabili perché sono già a rischio eliminazione, Cerioli neanche perché è già in finale. Dopo le nomination palesi dei naufraghi sulla spiaggia c'è stato un pari merito tra Angela Melillo e Isolde Kostner, con due voti ciascuno. Andrea Cerioli ha salvato la Melillo. Isolde e Matteo, pertanto, sono al televoto flash: sarà Ilary Blasi ad aprire il televoto nel corso della puntata.









Isolde non ha reagito male, consapevole che ormai sono in pochi sulla spiaggia e il cerchio si stringe sempre di più. Tuttavia si è pentita del nome fatto: “Avrei fatto meglio a scegliere Angela, avrebbe avuto tre voti”. Matteo Diamante non ha preso bene la nomination di Ignazio Moser. I due hanno avuto un confronto e Diamante ha spiegato di non aver gradito molto la motivazione: “Non mi aspettavo mi rivotasse subito, con motivazioni di venti giorni fa che avevamo chiarito”. Nel frattempo nel daytime c’è stato uno scontro tra Fariba Tehrani e Valentina Persia. Tutto è iniziato quando Andrea ha fatto notare alla Tehrani di usare meno acqua dolce per cucinare il cactus. Da questa richiesta di Cerioli, Fariba è partita all’attacco contro Valentina Persia dal nulla dicendo di averla sentita dire che vorrebbe la sua eliminazione.

