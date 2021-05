Impossibile non ricordare Pacey Witter, uno dei grandissimi protagonisti della serie televisiva di successo ‘Dawson’s Creek’. Negli anni Novanta e più precisamente dal 1998 al 2003 abbiamo tutti ammirato il personaggio interpretato dall’attore Joshua Jackson. Lui era il migliore amico di Dawson e la sua popolarità è stata assoluta. Non a caso sono state milioni le donne che erano follemente innamorate di lui. E in tanti si chiedono che fine abbia fatto oggi. E come sia diventato.

Pacey e Dawson erano autori di cortometraggi amatoriali in ‘Dawson’s Creek’ e insieme condividevano ogni aspetto della loro vita privata. Infatti, erano praticamente indivisibili e c’erano sempre l’uno per l’altro. Poi all’improvviso il loro legame ha avuto dei problemi non di poco conto in seguito, alla conoscenza con la ragazza Joey Potter. Tutti e due finiscono infatti per avere un grande interesse nei suoi confronti e si innamorano, dunque nascono dei momenti contrassegnati da incomprensioni e litigi.















Joshua Jackson, nato nel 1978 a Vancouver, in Canada, è stato anche Peter Bishop in ‘Fringe’ e Cole Lockhart in ‘The Affair – Una relazione pericolosa’. Durante la sua carriera ha anche conquistato un prestigioso risultato, infatti ha ottenuto il ‘Genie Award’ per la migliore interpretazione di un attore in un ruolo da protagonista nel film ‘One Week’. Lui è cresciuto comunque in California fino all’età di 8 anni, poi i suoi genitori si sono divorziati e ha vissuto a Seattle e Vancouver.















Oggi ha 42 anni ed ha ovviamente abbandonato il suo viso giovanile e tenero, infatti è a tutti gli effetti un bellissimo uomo maturo. Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente riservati, per circa un anno dal 1997 al 1998 è stato fidanzato con l’attrice Katie Holmes. Poi nel 2006 si è unito alla collega Diane Kruger e dieci anni dopo si è separato da lei. Tre anni fa ha cominciato una relazione amorosa con l’attrice e modella Jodie Turner-Smith. E con lei si è sposato in segreto nel 2019.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joshua Jackson (@vancityjax)

Joshua Jackson è diventato papà nell’aprile dello scorso anno, quando è nata la sua primogenita. Per quanto riguarda le sue ultime esperienze professionali, nel 2015 ha recitato nel film cinematografico ‘Sky’. In televisione nel 2020 è stato protagonista nella serie ‘Tanti piccolo fuochi’ e dal 2021 in ‘Dr. Death’. Da registrare anche un ruolo da regista nell’episodio 6×19 di ‘Dawson’s Creek’ nel 2003.

“Ora sta con la ex concorrente di Miss Italia”. Eros Ramazzotti, la bomba di gossip arriva in diretta