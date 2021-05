“Questo è per voi”. Chiara Ferragni, dito medio alzato dopo la vittoria dei Maneskin. Ecco con chi ce l’ha

Chiara Ferragni, il gesto lascia senza parole. Ancora un focus sulla sorprendente vittoria della band romana all’Eurovision. I Maneskin, già reduci dal grande successo conseguito sul palcoscenico sanremese, portano a casa un trofeo tanto sognato, quello del contest musicale su scala europea. E dopo la reazione della fidanzata di Damiano David, non poteva mancare quella di Chiara Ferragni.

Impossibile non essere dalla parte dei grandi talenti. Chiara Ferragni e il marito Fedez si uniscono al coro dei sostenitori della band italiana. Il rapper ha avuto modo di assistere fin da subito all’ascesa verso il successo del gruppo rock, a partire dal loro debutto ufficiale sul palcoscenico di X-Factor. Quattro giovanissimi talenti su cui il rapper avrebbe scommesso, senza correre alcun dubbio di perdere.















Ed effettivamente i Maneskin hanno saputo realizzare non uno, bensì due grandi sogni nascosti nel cassetto: quello di competere con altri artisti sotto i riflettori del Teatro Ariston di Sanremo e volare dritti e spediti verso il traguardo europeo. La reazione di chi ha sempre creduto in loro non può che arrivare puntuale, compresa quella della nota influencer che solo da poco ha dato alla luce la sua secondogenita.















Chiara Ferragni e Fedez partecipano alla vittoria dei Maneskin, ma non solo. Chiara Ferragni non si trattiene e si lascia scappare un gesto: alto e trionfante il dito medio dell’influencer si alza alla faccia di chi credeva che l’Italia non avrebbe vinto. E il sostegno della moglie di Fedez si è fatto sentire fin da subito, ovvero quando ha invitato i contatti europei a votare la band romana.









“Alle persone che pensavano che l’Italia non potesse vincere l’Eurovision”, con queste parole e il gesto più che simbolico ed esplicito, Chiara Ferragni condivide con tutti i fan la sua gioia per i quattro talenti italiani che hanno fin da subito dimostrato di puntare dritto alla tato aspirata meta. Che poi la vittoria sia stata accompagnata da polemiche (subito smentite) era inevitabile: le star devono mettere in conto anche questo ‘rischio’.

