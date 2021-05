Al Bano, non ci voleva. La notizia è arrivata poco fa, per il cantante un brutto risveglio

Sabato 22 maggio non è stata una serata come le altre. In tv è andata in onda una sfida che non si vedeva da tempo, tutta incentrata sulla musica. Da una parte, su Rai Uno, l’Eurovision Song Contest 2021, dall’altra Al Bano e Romina Power con “55 passi nel sole” su Canal 5.

Un confronto tra titani, tra il nuovo che avanza e una coppia che ha fatto, e fa, la storia della canzone italiana. Una lotta resa ancor più avvincente dalla presenza nella kermesse internazionale dei Maneskin, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Che, come ormai tutti sanno, si sono aggiudicati la vittoria finale con “Zitti e buoni”.















Ma come è andata la gara degli ascolti? In attesa della prossima edizione che si svolgerà in Italia, l’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato ben 4 milioni e 512mila spettatori per uno share del 25%. Risultato decisamente meno entusiasmante, ma comunque non proprio da buttare per lo show di Al Bano e Romina che si è fermato a 2 milioni e 18mila spettatori con uno share del 10,7%.















Ovviamente agli altri canali son rimaste le briciole, per così dire. Su Rai 2 la serie FBI ha raccolto il favore di un milione e 506mila spettatori (6,7%), mentre Blue Bloods ha totalizzato poco meno, 1 milione e 460mila spettatori (6,6%). Su Rai 3 il documentario “Sapiens – Un solo pianeta” ha tenuto davanti alla tv un milione e 201mila spettatori (share del 6,1%).









Sulle altre reti, la commedia “Viaggi di nozze” su Rete 4 è stata scelta da 871mila spettatori (4,2% di share). Su Italia 1 il cartoon “I pinguini di Madagascar” è stato visto da 1 milione e 12mila telespettatori (4,6% di share).

“I miserabili” su La7 ha conquistato 589mila spettatori (2,8%). Infine 367mila spettatori con l’1,7% per Elysium su Tv8 e sul Nove 393mila spettatori (1,8%) di share per I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?

