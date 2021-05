“Loro due? So tutto…”. Tina Cipollari e Gemma Galgani, il vip parla e toglie ogni dubbio. Cosa c’è dietro alle loro liti

Tina Cipollari alla ‘riscossa’. Senza tregua il vivo e pungente ‘scontro’ che anima lo studio di Uomini e Donne. Ancora una volta non le manda di certo a dire la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, che come sempre è solita puntare il dito sempre contro di lei. Ovviamente stiamo parlando di Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. La palla al balzo per mettere in scena il ‘teatrino’ non va mai persa.

Scoppia l’ennesimo putiferio sui social, come riportato da Roberto Alessi sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Tutto perché ancora una volta Tina Cipollari non si lascia scappare l’occasione per rinnovare la sua poca simpatia nei confronti della dama torinese. Due presenze fisse, le loro, seppur in ruoli decisamente differenti. Un’antipatia “vera e sincera” tra di loro, come ammesso da Gemma.















Eppure c’è anche chi non metterebbe la mano sul fuoco in merito a questo. Il sospetto cade proprio a partire dalle pagine del settimanale, dove Roberto Alessi avrebbe posto l’attenzione sui ‘fatti’, o meglio, sull’opinione pubblica che negli anni ha fomentato un dubbio: tanti telespettatori sui social hanno iniziato a pensare che Tina Cipollari e Gemma Galgani fingerebbero di litigare.















L’opinionista di Barbara d’Urso avrebbe affermato di non cadere nel tranello delle illazioni: “Non ci credo…”, ma con dubbio lecito: “Fosse però vero…Possibile che siano così diaboliche? E’ possibile che noi per anni abbiamo abboccato?” posto che, qualsiasi interpretazione voglia darsi alla spinosa ‘questione’, Gemma e Tina rappresentano comunque due “personaggi” che di certo non possono scadere nell’indifferenza.









“Che loro siano dei personaggi non ci piove…”. E di questo il pubblico ha avuto prova anche durante l’esibizione sul palco di Gemma Galgani alle prese con un can can in abito rosa fluo. Tina Cipollari non poteva che dire la sua anche su un momento televisivo tra i più indimenticabili del programma: “Sono a dir poco disgustata, è ridicolo alla tua età”. “Bisogna riconoscere la grinta, l’energia, l’agilità e il fisico di una donna di 72 anni, è stata davvero bravissima”, ha commentato invece Gianni Sperti.

“Sapete da quanto tempo non faccio l’amore?”. Elisa Isoardi senza filtri confessa: “L’ultimo è stato lui”