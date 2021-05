“Non respiravo”. Eurovision, succede dopo la vittoria dei Maneskin. “Sentivo di svenire”

Damiano David, l’emozione della fidanzata Giorgia in tempo reale. Ormai la storia d’amore tra il frontman dei Maneskin, Damiano David, e Giorgia Soleri può vivere alla luce del sole. Insieme da 4 anni ma in gran segreto, la coppia continua a fare parlare di sé. Non poteva che esplodere di gioia la fidanzata del carismatico rocker non appena appresa la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni.

La canzone dei Maneskin convince non solo l’Italia ma l’Europa intera. Dopo la vittoria sul palcoscenico più ambito per tutti i musicisti italiani, I Maneskin conquistano il podio europeo. Primo posto per loro all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni e il tifo non poteva che arrivare da ogni parte d’Italia. La fidanzata di Damiano David? Piazzata di fronte alla tv con il cuore a mille.















Una performance impeccabile quella dei Maneskin all’Eurovision. E la modella Giorgia Soleri non poteva che fare sentire la sua gioia a distanza. Tutto in tempo reale, la fidanzata del frontman non poteva che dimostrare il suo supporto per il gruppo fino alla fine, ovvero fino a quando non sono stati proclamati vincitori del contest europeo: “Scusate ma abbiamo notizie da Rotterdam? È ancora su il palco?”.















Ansia crescente come quella di molti altri fan, ma Giorgia fa la differenza: “Poco agitata”, a corredo della foto poi seguita da un’altra storia: “Mi sono entusiasmata quando è finita l’esibizione, prima non respiravo. Ero senza parole. Ho anche versato due lacrimine, per fortuna non si è sbavato il trucco”. Giorgia Soleri piano piano ha provato a ‘riprendersi’ e fare tornare il ritmo a quote più ‘normali’.









Impossibile non dimostrare il suo grande amore anche durante un’occasione del genere. Comprensibile da parte della fidanzata di Damiano mettere tutta se stessa per il gruppo, fino a quando non è stato dato il verdetto: “Ora mi riprendo, ora mi riprendo. I migliori. Ora lo sa tutta Europa”. Visibili sullo schermo i 524 punti dei primi classificati, e la reazione di Giorgia non poteva che seguire l’emozione esplosiva di quanti hanno sempre saputo credere nel sogno dei quattro componenti della band romana.

