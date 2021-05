Brutte notizie per i fan di Stefania Orlando. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, alla luce delle insistenti domande che le stavano ponendo in questi giorni, ha voluto fare un annuncio che ha rattristato i suoi seguaci. Lei stessa non ha ben capito cosa sia realmente successo, ma sta di fatto che un evento tanto atteso non potrà essere visto da milioni di persone. Non sappiamo se giungeranno spiegazioni più chiare nelle prossime ore, per il momento la conduttrice si è limitata a dare la news.

Nelle scorse ore ha anche confessato di avere non poche difficoltà a dormire. Stefania Orlando ha ammesso che talvolta si è svegliata nel cuore della notte per andare alla ricerca del confessionale. La vita durante le ore notturne continua a essere un momento molto particolare anche in merito ad alcuni attacchi di fame che la spingono verso il frigorifero. Ma c’è un cibo preferito per gli spuntini notturni: le noci. E nulla impedisce di mangiarne in quantità, anche quando non trova lo schiaccianoci.















L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini è rimasta vittima di uno scherzo da parte della trasmissione ‘Le Iene’, come già successo ad alcuni suoi ex compagni di avventura nella Casa più spiata d’Italia. La burla ai suoi danni non sarà a sorpresa mandata in onda dal programma di Italia 1. Mistero su ciò che è accaduto, anche perché non sono giunte comunicazioni particolari. La donna si è sentita in dovere di avvisare il popolo della rete, che stava attendendo di sapere la data.















Stefania Orlando ha quindi postato su Twitter: “Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto Le Iene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda. Ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”. E subito tutti si sono dispiaciuti: “Ma come no?”, “Protestiamo ufficialmente£”, “Spero che tu ci stia prendendo in giro”, “E no, protestiamo. Almeno da qualche parte lo dovranno però farlo uscire”.









Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto #LeIene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato 🎈🎈🎈 — Stefania Orlando (@stefyorlando) May 22, 2021

Intanto, nei giorni scorsi il suo ritorno a La Vita in Diretta di Alberto Matano, riporta il sito Funweek, è stato accompagnato dal giubilo di milioni di telespettatori che seguono lei e il programma in onda su Rai1. “Via Teulada è casa tua. Lo sai, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti. Bentornata a casa”, le parole del giornalista e conduttore per Stefania. E c’è chi sogna un clamoroso ritorno alla Rai.

