“Si vede benissimo”. Akash (di nuovo) contro l’Isola dei Famosi. Non era in studio ma si è fatto sentire eccome…

Akash Kumar. la frecciatina arriva puntuale. Non poteva che fare discutere l’ultima ospitata del modello nello studio televisivo dell’Isola dei Famosi. Una poltroncina vuota quella lasciata tra gli ex naufraghi e gli ospiti del salotto di Ilary Blasi. Akash Kumar ha così deciso di non metter più piede nello studio, e anche lontano dalle telecamere del reality ha lanciato l’ennesima frecciatina.

Ilary Blasi non si è mai vista così tanto ‘agguerrita’ durante quella che si è poi rivelata essere l’ultima ospitata di Akash tra gli altri eliminati dell’edizione. Tutto è accaduto sotto gli occhi dei telespettatori ovvero quando Ilary Blasi ha salutato tutti per poi passare agli ex naufraghi. Non appena è stato il turno di Akash Kumar: “Saluto Akash che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”.















Il modello a quel punto ha detto: “Io non sarei più venuto. Io dichiaro che non vengo più perché non c’è rispetto per me”. E ha aggiunto: “Lo dico qua in faccia a tutti. Se vuoi posso anche andare. Vado via adesso”. Ilary Blasi sembrava voler rispondere, ma poi ha deciso di abbassare i toni della polemica chiudendo un occhio. Ma il modello torna in merito alla questione e rende nota la frecciatina con una storia condivisa su Instagram.















“Manca il cinema” e ancora: “Akash assente in studio e si vede”. Ancora sui social, dunque, il canale per esprimersi, come è accaduto subito dopo la puntata. Il modello infatti ha ammesso di essere stanco di passare in puntata per la persona che non è. E le sue parole non concedono, dal suo punto di vista, ulteriori considerazioni in merito alla sua ultima ospitata.









“Perché far uscire di me un personaggio antagonista che non mi appartiene?”. Sempre di recente dunque ha poi rivelato di credere che la cosa più difficile non è tanto essere sé stessi, ma non cambiare mai con il passare del tempo: “La cosa più difficile nella vita non è essere sé stessi, ma avere abbastanza carattere per restarlo…”. Chi resta dalla sua parte? Ai posteri l’ardua sentenza.

