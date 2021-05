“Me ne sono accorto dopo Amici”. Sangiovanni rompe il silenzio: la confessione su Giulia Stabile

Sangiovanni, la rivelazione dopo Amici 20. Arriva secondo per il premio di categoria, dopo la vincitrice indiscussa del talent show di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile. Un sogno che si è poi rivelato una realtà ancora tutta da vivere. I loro nomi hanno fatto sognare il pubblico non solo per l’indiscusso talento portato in scena, ma anche per la genuinità di un amore fresco che al momento sembra essere indissolubile.

Ma dopo i riflettori e il clamore di Amici cosa potrebbe accadere alla coppia di fidanzati? Sangiovanni torna ad avere i riflettori su di sé e durante un’intervista a cura di Whoopsee, non poteva che tornare a parlare della sua storia d’amore con Giulia Stabile. La confessione non ha tardato ad arrivare: “Una volta usciti è stato strano non averla vicino. Vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio”.















“Io ho vissuto dei momenti in cui le dicevo ‘Ti prego, un po’ di spazio e libertà’, ma quando sono uscito da Amici mi sono accorto che quella libertà che prima cercavo non la volevo più perché volevo starle accanto. Ci siamo visti e passeremo sicuramente del tempo insieme”. Le parole di Sangiovanni non fanno che confermare la grande complicità e sintonia di coppia.















E nella vita dei due giovani talento l’amore sembra procedere di pari passo con il successo. Infatti dopo il singolo Malibù, Sangiovanni torna a fare centro nelle classifiche musicali, già reduce del prima brano di debutto Lady. Il suo nome si piazza tra quelli più ascoltati del momento, e non solo. Anche i firmacopie sono totalmente in sold out. Ma qualche considerazione a freddo arriva anche sull’impatto con i fan.









“Incontrare i fan è stato un impatto potentissimo, soprattutto dopo sei mesi di clausura in cui vedevo solo le persone con cui convivevo. Vedere tutte queste persone di botto é stato devastante come impatto!”. Pronto per esibirsi dal vivo di fronte a una platea tutta per lui? “Sarà strano suonare in live, perché fino ad oggi ho suonato solo ad Amici nella mia vita quindi suonare fuori da Amici sarà particolare”.

“Siamo belle anche col seno piccolo”. Isolde Kostner, il discorso sulle donne naturali all’Isola e tutti notano la reazione di Ilary Blasi