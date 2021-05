“Siamo belle anche col seno piccolo”. Isolde Kostner, il discorso sulle donne naturali all’Isola e tutti notano la reazione di Ilary Blasi

All’Isola dei famosi è stato proclamato il primo finalista della quindicesima edizione: si tratta di Andrea Cerioli che al televoto flash ha battuto Isolde Kostner e Angela Melillo. L’ex Uomini e Donne è il primo naufrago che può aspirare alla vittoria finale. In nomination c’erano tre donne: Rosaria Cannavò Fariba Tehrani e Isolde Kostner: è stata eliminata la Cannavò a cui è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti che la abitano da settimane.

Ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata anche Isolde Kostner che nelle puntate precedenti ha spesso vinto le prove per diventare di leader e ha dimostrato grandi capacità fisiche oltre che temperamentali. Dapprima ha avuto uno scontro con Andrea Cerioli. Ilary Blasi ha fatto ascoltare ai naufraghi una importante clip che riguarda proprio la Kostner, ex velocista dello sci azzurro, ed ha come protagonista Andrea Cerioli, ex di Uomini e donne.















“Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me… Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una stron*a”, si sente dire a Cerioli nella clip. La reazione di Isolde non si fa attendere e, dopo un momento di gelo, commenta liquidando il concorrente: “Non me l’aspettavo ma non ho nulla da temere da lui”.















Poi Isolde Kostner ha colpito tutti per il suo discorso in cui ha elogiato la bellezza naturale delle donne. La sportiva è un personaggio lontano anni luce dalla maggior parte degli altri vip, compresi molti dei naufraghi di questa edizione. Con il suo fisico da atleta privo di ritocchi chirurgici, porta sul piccolo schermo una femminilità ben diversa da quella che siamo abituati a vedere in televisione normalmente. “Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali”.









Probabilmente stanca per la lunga diretta e stravolta per il discorso di Fariba Therani durante le nomination, Ilary Blasi non ha commentato le parole importanti di Isolde Kostner ed è anzi apparsa stizzita quando l’ex sciatrice ha aggiunto anche gli auguri di compleanno al papà. “Ma è diventata Fariba?”, si è limitate a dire Ilary Blasi, spronandola ad affrettarsi con le nomination. In studio il discorso di Isolde Kostner non è stato recepito al meglio, ma il pubblico sui social ha apprezzato molto le sue parole piene di significato. Sicuramente si tratta di un bel messaggio che non sempre viene diffuso in un reality.

