Aka7even è stato uno dei finalisti di ‘Amici 20’, ma non è riuscito a superare la concorrenza di Sangiovanni e insieme a Deddy ha dovuto rinunciare all’atto finale, che ha invece visto scontrarsi il collega con la fidanzata Giulia Stabile. Alla fine è stata quest’ultima ad avere la meglio e a portarsi a casa la coppa e 150 mila euro. Ma il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha ricevuto una notizia meravigliosa in queste ore e l’ha subito voluta comunicare ai suoi follower.

Parlando un attimo di Giulia, la ballerina ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan dopo essersi lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Sangiovanni: “Con la distanza è un po’ difficile. Anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. Spero di poterlo far sentire bene anche così”. Dunque, Giulia Stabile è un po’ preoccupata da questa lontananza, anche se spera che non possa inficiare il loro rapporto. Ed è quello che si augurano anche tutti gli ammiratori di entrambi, pazzi di gioia per questa unione.















Nella giornata di venerdì 21 maggio è stato pubblicato ufficialmente il suo primo EP. Un momento sicuramente già molto positivo per lui, ma successivamente ha appreso un’altra informazione, che lo ha fatto letteralmente andare al settimo cielo. Inevitabilmente non ha potuto fare altro che ringraziare tutti i suoi follower, visto che la news splendida è stata favorita anche e soprattutto da loro. Questi ultimi gli hanno infatti permesso di realizzare un vero sogno, impensabile fino a qualche mese fa.















Aka7even si è dunque armato di cellulare, ha iniziato una storia Instagram e ha esclamato davanti a migliaia di fan: “Siamo primi su ITunes, non so come ringraziarvi”. Una felicità immensa per il giovane artista, che sta anche riscuotendo un successo clamoroso con il suo brano musicale ‘Loca’, che potrebbe essere uno dei tormentoni estivi. Nonostante non sia stato in grado di vincere il programma di Maria De Filippi, i suoi primi passi dopo ‘Amici 20’ non potevano essere migliori.









Una volta uscito da ‘Amici 20’, Aka7even ha smesso di seguire Martina Miliddi su Instagram. Eppure sui social Aka segue tutti gli ex concorrenti di Amici arrivati al serale, compreso l’ex “rivale” Raffaele Renda, ma non la ballerina. Stesso discorso per Martina: anche lei segue tutti gli ex compagni del serale meno che l’ex fidanzato. Il rapporto tra i due è dunque terminato proprio nel peggiore dei modi.

