Ida Platano ha un corteggiatore a UeD. Si chiama Gabriele Capri, è un romano di 37 anni che in realtà era arrivato in studio per Elisabetta Simone. Poi però la dama, ancora legata a Luca Cenerelli, ha interrotto quella conoscenza di fatto mai iniziata. Non solo, perché poi Gabriele è stato notato da Maria De Filippi ed è stata proprio la conduttrice a “proporlo” a Ida, nonostante lei non sembrasse inizialmente molto convinta.

La storia con Riccardo, seppur finita da tempo, ha lasciato non poche ferite ancora aperte per lei che è sì tornata a Uomini e Donne in cerca di un nuovo pretendente, ma tra lacrime e sconforto tutto le fa ripensare al percorso fatto con il cavaliere di Taranto che nel frattempo ha già chiuso con Roberta Di Padua.















“Ida Platano ha già chiuso con Gabriele Capri”

Sta di fatto che poi Ida ha deciso di dare una possibilità a Gabriele, che le aveva subito chiesto il numero di telefono: ha accettato il suo invito a prendere un caffè fuori dal programma. Ma le anticipazioni diffuse dal sito Il Vicolo delle News parlano di una frequentazione già terminata per volere della dama. Il portale parla infatti di “momento breve tra Ida e Gabriele”.















Si legge poi che i due si sono scambiati diversi messaggi in settimana ma mai chiamati al telefono. Solo una volta, dopo che lei “avendo bucato la gomma della macchina era depressa e lui l’ha chiamata per sostenerla”. Ma poi in studio il cavaliere romano spiega anche che le ha telefonato poco per andarci piano non sapendo lei come volesse procedere.









Allo stesso tempo però, si legge ancora sul portale, le ha sempre mandato messaggi su whatsapp e dedicato anche video di canzoni. Poi, non appena lei gli ha fatto notare che gradiva più chiamate lui le ha subito telefonato dimostrandole così di essere interessato. Ma nonostante questo, Ida decide di interrompere la loro conoscenza quindi in sostanza dà il due di picche a Gabriele.

