Vera Gemma, cambio look drastico: come si è presentata in studio, all’Isola dei Famosi

Vera Gemma non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 da settimane. Ma come gli altri concorrenti eliminati, dopo un ovvio periodo di quarantena, anche la figlia di Giuliano Gemma ha fatto il suo arrivo in studio, per partecipare alle dirette condotte da Ilary Blasi e commentate da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Un ingresso in grande stile: per ben due puntate Vera Gemma ha attirato tutti gli sguardi su di sé per i suoi outfit super sexy. È riuscita a sorprendere anche la conduttrice che, dopo la sfilata per raggiungere il palco, l’ha invitata accanto a lei e commentato le sue tutine. La prima super scintillante che ricordava molto quella di Achille Lauro al Festival di Sanremo.















Vera Gemma, nuovo look all’Isola dei Famosi

Poi, nella puntata successiva, la ex naufraga aveva fatto un altro ingresso trionfale all’Isola con un’altra tutina – seconda pelle ma in pizzo nero trasparente. Dalla scorsa settimana, invece, Vera Gemma ha cambiato stile, preferendo un più tradizionale abito da sera anche se comunque ricoperto di glitter. Arriviamo così alla puntata numero 19, quella in cui è stato decretato il primo finalista di questa edizione del reality.















‘Trasformazione’ per Vera Gemma! Venerdì 21 maggio 2021 si è presentata in studio con un lungo abito chemisier di seta grigia decorato con delle stampe floreali tono su tono. E lo ha portato sbottonato sia sul décolleté che sulle gambe. Ma non è finita qui perché il dettaglio diverso che ha più colpito è stato il suo nuovo hair look: si è presentata con un caschetto.









Che poi dei capelli di Vera si era già parlato. Poco prima dell’eliminazione, sollecitata dall’amica Asia Argento, aveva rivelato in diretta di usare delle extension, così da non avere problemi con la piega durante la permanenza in Honduras. Ora, dopo aver sfoggiato pieghe ondulate e boccoli, per la nuova puntata ha osato un inedito caschetto pari con la frangetta, anche se probabilmente ha solo indossato una parrucca. E sui social tanti l’hanno paragonata a Raffaella Carrà.

