“Così non va bene”. Ilary Blasi, il risveglio è davvero pessimo. Lo ha scoperto poco fa

All’Isola dei famosi è stato proclamato il primo finalista della quindicesima edizione: si tratta di Andrea Cerioli che al televoto flash ha battuto Isolde Kostner e Angela Melillo. L’ex Uomini e Donne è il primo naufrago che può aspirare alla vittoria finale. In nomination c’erano tre donne: Rosaria Cannavò Fariba Tehrani e Isolde Kostner: è stata eliminata la Cannavò a cui è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti che la abitano da settimane.

Ha accettato di rimanere e di conseguenza Ilary Blasi ha aperto un televoto, ma per Rosaria non c’è stato niente da fare ed è stata costretta a fare ritorno in Italia. Poi è stata la volta delle nomination durante la puntata di venerdì 21 maggio: al televoto sono finite Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Non sono mancati gli scontri tra i naufraghi come quello tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner che hanno avuto un faccia a faccia molto acceso.















Nonostante gli sforzi di Ilary Blasi il programma continua a non decollare e gli ascolti lo penalizzano. L’Isola dei Famosi è stata seguita da 2.520.000 spettatori per uno share del 15,7%. Leggermente meglio ha fatto Top 10 di Carlo Conti che ha collezionato 3.232.000 telespettatori, pari al 16% di share. Nonostante il passaggio al venerdì sera, il pubblico continua a non premiare l’Isola dei famosi che per l’ennesima volta perde – anche se di poco – il duello con il competitor della Rai.















Per quanto riguarda gli altri programmi della sera di venerdì 21 maggio, su Rai2 N.C.I.S. colleziona1.347.000 spettatori (5.5%), Blue Bloods 1.024.000 (4.5%); su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità è stato seguito da 1.651.000 (7.1%), su Rai3 C’è Tempo 1.662.000 (7.1%), mentre su Rete4 per Quarto Grado – Le Storie ci sono stati 1.852.000 spettatori (10.3%). Infine su La7 in 938.000 spettatori (5.5%) hanno visto Propaganda Live, su Tv8 Tomb Rider 283.000 spettatori (1.3%), sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.064.000 (4.5%).









Se si osservano i programmi pomeridiani, si conferma La Vita in Diretta di Alberto Matano che colleziona 1.794.000 spettatori con il 17,7%, mentre la presentazione è stata seguita da 1.559.000 e il 15,6%). Il contenitore di Rai1 ha battuto Pomeriggio Cinque visto da 1.546.000 spettatori (15,8%) nella prima parte parte e 1.695.000 spettatori (16,4%) nella seconda parte. Per quanto riguarda i programmi del mattino, si conferma leader della sua fascia d’ascolti tv Mattino Cinque, il contenitore condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha raccolto 984.000 spettatori nella parte, 18,6% di share, mentre nella seconda il 20,2% don 951.000 spettatori.

