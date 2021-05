“Il momento più bello insieme”. Al Bano, la confessione su Romina dopo la ‘domandona’ di Carlo Conti

Carlo Conti, ospiti molto speciali nello studio di Top 10. Ormai il programma è giunto alla penultima puntata e prima di avviarsi al gran finale, non poteva che accogliere in studio una celebre coppia nel mondo della musica. Riflettori accesi su Al Bano e Romina in coppia durante il gioco, ma anche pronti a rispondere alle inevitabili domande poste dal conduttore. Un’occasione che Carlo Conti non poteva perdere.

Una domanda quasi del tutto spontanea alla luce di anni di vita trascorsi insieme non solo come partner di musica. Carlo Conti era pronto a iniziare il gioco delle classifiche per la quinta puntata di Top 10, ma prima impossibile non rivolgere ai suoi due ospiti d’eccezione la domanda che tutti si pongono: “Qual è stato il momento più bello vissuto insieme?”. Detto fatto, risponde Al Bano ha affermato.















Il cantante di Cellino San Marco non ha potuto che rispondere così: “I momenti più felici li abbiamo vissuti quando sono nati i nostri figli”. E silenziosamente non si poteva che ripensare anche al dramma che ha colpito la coppia, quello vissuto in seguito alla scomparsa di Ylenia, a New Orleans, un vero e proprio ‘caso’ ancora oggi irrisolto che stende un velo di tristezza.















Ma nella loro vita e carriera musicale, anche un altro momento sembra aver segnato per sempre la loro storia, ovvero quando con il brano celebre dal titolo Felicità, la coppia più famosa della musica leggera italiana è riuscita a scalare la vetta del successo e delle classifiche mondiali: “Quello di ‘Felicità’ è stato un successo inaspettato nel mondo. Ricordo che quando ho sentito la canzone per la prima volta ho previsto che avrebbe venduto un milione e mezzo di copie”.









Poi l’ammissione di Romina Power dopo la risposta di Carrisi: “Io invece non volevo neppure inciderla, la trovavo banale”. Ma Al Bano ha subito servito la rivelazione, generando ilarità in studio: “Quando lei si lamenta di una canzone, poi quella canzone si vende benissimo”. Sorrisi complici e divertiti anche da parte del padrone di casa che ha avuto così l’onore di riavvolgere il nastro del tempo e rituffarsi insieme alla coppia nel più felice mare dei ricordi.

