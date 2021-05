Giulia Stabile ha trionfato meritatamente nell’edizione di ‘Amici 20′, battendo anche a sorpresa il fidanzato Sangiovanni, che non ha potuto fare altro che congratularsi con lei. La giovane ballerina ha vinto 150 mila euro e soprattutto ha interrotto una lunga serie di successi ottenuta dai cantanti negli ultimi anni. Alcune ore fa la ragazza è tornata a parlare della sua dolce metà, ma si è resa protagonista di una dichiarazione che sta lasciando un po’ di preoccupazione nei fan della coppia.

Giulia si è concentrata anche su Alessandra Celentano: “Non me la sento tanto di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto. Piuttosto la mia maestra, Veronica Peparini, lei sì che è stata fantastica. Ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose in comune. Veronica mi ha dato tanta forza, mi è stata vicina nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli”. Ma andiamo a scoprire adesso insieme che cosa ha riferito sul suo amore Sangiovanni.















Giulia Stabile ha rilasciato un’intervista a ‘Whoopsee’. Sul suo successo ha affermato: “Si tratta di un’emozione così grande che sembra quasi un sogno. Non riesco ancora a realizzare. Il mio lato femminile? Per me è stata tosta. C’è stata la crisi un po’ di più perché ero costretta a mostrarmi proprio come una donna. Ma io sono tanto bambina, quindi per me non è stato affatto facile. Inoltre, non mi aspettavo di avere così tanti fan. Mi ha fatto tantissimo piacere perché sono stata apprezzata come persona”.















La ballerina vincitrice di ‘Amici 20′ ha poi parlato dell’unione sentimentale con Sangiovanni: “Con la distanza è un po’ difficile. Anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. Spero di poterlo far sentire bene anche così”. Dunque, Giulia Stabile è un po’ preoccupata da questa lontananza, anche se spera che non possa inficiare il loro rapporto. Ed è quello che si augurano anche tutti gli ammiratori di entrambi, che hanno accolto favorevolmente la nascita di questa meravigliosa storia d’amore.









Sangiovanni ha comunque rivisto Giulia dopo che ha firmato le copie del suo ep e incontrato i fan. Giulia Stabile e Raffaella Mennoia sono poi state raggiunte da Rudy Zerbi ma non solo. In tarda serata è arrivato anche Sangiovanni, che ha raggiunto il gruppi agli Studi Elios e così ha riabbracciato la sua fidanzata. E poi sarebbe anche andata a cena da Maria De Filippi. Ma la distanza resta ed è un problema da affrontare.

