“Tu sei una…”. Isola dei Famosi, è rissa tra donne. Urla e offese tra le naufraghe

Una lite può degenerare in mille modi. Se è tra due maschietti ci può scappare la rissa. Ma anche tra femminucce i livelli dello scontro possono essere ‘memorabili’. Se poi il contesto è quello dell’Isola dei Famosi, dove dei naufraghi lottano per sopravvivere alla fame e per puntare alla fama, allora il quadro è completo. Da un po’ di tempo l’atmosfera si è surriscaldata oltre la soglia di guardia.

E le discussioni sono all’ordine del giorno. Già la situazione è quella che è, poi gli stessi vip ci si mettono con scelte poco lungimiranti, come il fruttino rubato da Roberto Ciufoli o comportamenti puniti poi dalla produzione. Come quando Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha spifferato ad Emanuela Tittocchia, appena eliminata, l’esistenza di un’altra Isola, rompendo così la promessa del segreto fatta ad Ilary Blasi.















Ora, sarà il suo carattere indomito, sarà che ognuno ha i suoi gusti, ma Fariba Tehrani non può certo puntare sulla simpatia per avere la meglio sull’Isola. Anzi, sono diversi i naufraghi che, per un motivo o per l’altro, ce l’hanno con lei. Una di questi è Rosaria Cannavò che sul conto di Fariba si è espressa in questi termini: “Mi ha mandata fuori di testa, mi dice sempre quanto sono carina e poi mi ha nominata”.















Nel daytime dell’Isola andato in onda giovedì 20 maggio Fariba si è lamentata sulla gestione del cibo con gli altri. In particolare sostiene che quando c’è pollo e patate lei non viene mai chiamata: “Visto che tu non ha diviso la torta per tutti in parti uguali questo è il karma” le ha risposto Ignazio Moser. E Rosaria Cannavò ha aggiunto: “Ha fatto una battuta, rilassati, ma perché ti agiti sempre?”. “Sono libera di ragionare” le ha ribattuto Fariba. E la discussione è proseguita.









“Sì sì, ma io sono libera di dire quello che voglio e quello che penso: secondo me tu sei una stratega e sei una molto parac**a” le parole di Rosaria Cannavò a Fariba Tehrani. Che le ha risposto: “Senti chi parla”. Poi Fariba ha affermato: “Quando sono venuti gli arrivisti io li ho sentiti ragionare, che volevano fare fuori diverse persone”.

Ma questa versione è stata smentita da Rosaria: “Ma di cosa stai parlando?!? Abbiamo parlato tra Valentina e Angela Melillo chi volevamo portare nel nostro gruppo!”. La lite è degenerata e Fariba è sbottata: “Non ti piaccio, non parlare con me! Per me tu sei ipocrita, falsa e stratega”. Parole alle quali Rosaria ha risposto a tono: “Fariba, non mi piaci, non m’interessa!”.

