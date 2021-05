Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda venerdì 21 maggio su Rai2. È la donna che guida la società di casting che individua i personaggi televisivi di maggior successo nei programmi del marito, Paolo Bonolis. I due sono sposati da oltre 20 anni ed è riuscita a col tempo a non farsi divorare dal ruolo di signora Bonolis. Sul suo profilo Instagram sostiene che “Su Rai 2 mostrerò un lato un po’ inedito di me. Se conoscete il programma o se leggete il nome del programma potrete immaginare cosa succederà…”.

Secondo le prime anticipazioni dell’intervista, dapprima Sonia Bruganelli parla della figlia che ha problemi di salute che non sarebbero ancora completamente risolti. Anche se per un certo periodo di tempo ha dovuto abdicare al suo ruolo di madre, ha raccontato che è stato proprio Bonolis a sostituirla e a prendere in mano la situazione: “Si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva delle enormi difficoltà”.















Poi l’intervista vira sul tema televisione e Sonia Bruganelli non si è tira indietro. In particolare l’argomento è Barbara D’Urso. Tra lei e Paolo Bonolis è nata negli anni una voce che riferisce di un certo astio dovuto a vecchie ruggini mai sanate legate ad agenzie. Problemi che sembravano superati dopo che la conduttrice di Pomeriggio 5 era stata ospite in una puntata speciale di Avanti un Altro in prima serata. A Belve Sonia Bruganelli ha definito la tv di Barbara d’Urso un po’ superficiale, “attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno”. Alla domanda “Ma le piace?”, l’imprenditrice ha dichiarato in maniera secca: “No, non mi piace”.















In questa stagione televisiva i destini di Paolo Bonolis e Barbara D’Urso si sono incrociati quando Live-Non è la d’Urso è stato chiuso per bassi ascolti e al suo posto stanno andando in onda le puntate di Avanti un Altro Pure di Sera. Di recente Sonia Bruganelli ha commentato anche i risultati di ascolti del game serale del marito e soprattutto ha fatto il confronto tra questi e quelli ottenuti dal programma serale del dì festivo di Carmelita. Al Punto Z di Tommaso Zorzi aveva detto che lei e la sua squadra sono contenti degli ascolti così alti della domenica che non andava bene da così tanto tempo.









Ospite di Francesca Fagnani sarà anche Bianca Berlinguer, l’ex direttrice del Tg3 e da anni conduttrice del programma di informazione di Rai3, “Cartabianca”, è figlia di Enrico Berlinguer, uno degli uomini politici più amati nella storia del nostro Paese. La sua è un’eredità importante, ma a tratti anche scomoda. A “Belve” Francesca Fagnani scoprirà il lato più privato della zarina dell’informazione, una delle donne più importanti del giornalismo italiano.

“Levatevi davanti agli occhi”. L’ospite fuori di sè da Barbara D’Urso. Panico in studio: “Chiamate l’ospedale”