Temptation Island, si riparte. L’edizione 2021 è ormai pronta a sbarcare sugli schermi per emozionare e coinvolgere i telespettatori con le storie e gli ‘intrighi’ delle coppie in gioco. Al timone del programma confermatissimo Filippo Bisciglia, che ormai dal 2014 conduce con sempre maggior sicurezza l’isola delle tentazioni. Saranno sei o sette le coppie che si metteranno alla prova in un contesto caratterizzato da gelosie e ripicche, conferme e tradimenti.

A svelare in anteprima le novità e soprattutto la data di inizio del reality è stata Raffaella Mennoia, una delle menti del programma, nel corso di una intervista a Uomini e Donne Magazine. L’ultima edizione ha fatto registrare ascolti record, con un ottimo 23,53% di share, il più alto di sempre. E dunque c’è grandissima attesa per un format che non sembra risentire degli anni che passano, ma che anzi ha saputo ogni volta rinnovarsi senza eccessivi stravolgimenti.















Le riprese di “Temptation Island 2021” inizieranno a breve, a giugno, e proprio a fine mese, mercoledì 30, dovrebbe andare in onda in prima serata. Sarà naturalmente la rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ad ospitare le 12 o 14 persone impegnate nel gioco delle tentazioni. E, come spiegato da Mennoia, in questi tempi di pandemia “le modalità della vita sentimentale sono cambiate”.















Proprio in questi giorni la produzione sta riflettendo sulla possibilità di inserire tra i single personaggi già noti al grande pubblico. In tutto sono state visionate 120 coppie e la stessa Raffaella Mennoia ammette che stavolta “è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività”. Stare chiusi in casa, impossibilitati a fare la solita vita sociale, molti hanno approfondito come mai prima il rapporto col proprio partner, arrivando a conoscere cose che non si conoscevano.









In ogni caso, fidanzati o single, i telespettatori troveranno sicuramente il modo per trovare similitudini e situazioni già vissute sulla propria pelle nella nuova edizione di Temptation Island. Ovviamente lo scambio con l’altro sesso sarà accompagnato da momenti di puro divertimento e spensieratezza. Gelosia, tradimenti, tentazioni, chiunque abbia avuto una storia d’amore sa che fanno parte del ‘gioco’. Anche per questo Raffaella Mennoia non istruisce mai i partecipanti sulla condotta da adottare, d’altro canto: “Non c’è una formula magica per uscirne indenni…”.

