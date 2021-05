“La malattia di mia figlia”. Patrizia Pellegrino, l’appello per la sua Arianna

Qualche settimana fa Patrizia Pellegrino ha parlato della malattia di sua figlia Arianna durate un’ospitata a Domenica Live. “Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”. Ad oggi “Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”.

Nonostante tutto, Arianna ha dimostrato subito di essere forte. Così Patrizia Pellegrino spiega: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà”. Patrizia Pellegrino ha detto di Arianna che adesso cammina, sebbene “fa pochi passi” precisa proprio la Pellegrino: “Ma è molto autonoma, è la mia gioia più grande, intelligente, furba e sexy”.















Anche Arianna è intervenuta durate il programma di Barbara D’Urso: “Ho avuto la fortuna di avere loro, la mia famiglia, che mi ha sempre aiutato nelle mie difficoltà. Non è facile ma è comunque bello stare con lei e vivere con lei. Se andiamo d’accordo? Non sempre. Anche io ho bisogno dei miei spazi. Ieri le ho detto che il 25 voglio andare a Napoli per cose mediche, ho tutte le autocertificazioni, ma ci voglio andare da sola. E lei alla fine mi ha detto di sì”.















Nelle ultime ore Patrizia Pellegrino ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: “Facci partecipare al Grande Fratello Vip – ha detto -. Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due – sottolinea la Pellegrino – Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.









Insomma dopo aver alzato il velo sulla sua vita privata Patrizia Pellegrino si sente pronta ad affrontare un’avventura dura ma allo stesso tempo affascinante come il Grande Fratello Vip. E lo vorrebbe fare con sua figlia Arianna proprio per mostrare in tv che tutto è possibile. In questo modo Patrizia Pellegrino si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che vivono una situazione simile alla sua e che affrontano tanti problemi.

